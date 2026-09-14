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Корпус MINITOWER mATX W/PSU USB+USB3.0 черный 120mm Fan с RGB подсветкой mEVO-7807 EX292981RUS EXEGATE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус MINITOWER mATX W/PSU USB+USB3.0 черный 120mm Fan с RGB подсветкой mEVO-7807 EX292981RUS EXEGATE

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Корпус MINITOWER mATX W/PSU USB+USB3.0 черный 120mm Fan с RGB подсветкой mEVO-7807 EX292981RUS EXEGATE - фото 1
Корпус MINITOWER mATX W/PSU USB+USB3.0 черный 120mm Fan с RGB подсветкой mEVO-7807 EX292981RUS EXEGATE - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Корпус MINITOWER mATX W/PSU USB+USB3.0 черный 120mm Fan с RGB подсветкой mEVO-7807 EX292981RUS EXEGATE - фото 1
  • Корпус MINITOWER mATX W/PSU USB+USB3.0 черный 120mm Fan с RGB подсветкой mEVO-7807 EX292981RUS EXEGATE - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739069
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
180 x 355 x 310 мм
Макс. высота процессорного кулера
135
Максимальная длина видеокарты
325
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
1x120 мм - на передней 1x80 мм или 1x92 мм - на задней 1x80 мм или 1x120 мм - на боковой
Окно на боковой стенке
нет
Разъемы на передней панели
USB 2.0, USB 3.1, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Число отсеков 5,25
3
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х56х30
Вес, кг.
2.5

Описание товара Корпус MINITOWER mATX W/PSU USB+USB3.0 черный 120mm Fan с RGB подсветкой mEVO-7807 EX292981RUS EXEGATE

Корпус ExeGate mEVO-7807 Black - это стильный и функциональный Midi-Tower корпус, который идеально подходит для создания мощной игровой или рабочей системы. Он обладает элегантным черным дизайном с акцентами в виде ярких LED подсветок, которые придадут вашему компьютеру неповторимый вид. Этот корпус поставляется без блока питания, что позволяет вам выбрать и установить именно тот блок, который наилучшим образом подойдет к вашим требованиям. Расположение блока питания в верхней части корпуса обеспечивает эффективное охлаждение и удобство монтажа. Внутри корпуса ExeGate mEVO-7807 Black есть отсеки для установки жестких дисков размером 2.5" и 3.5", что позволяет удобно разместить все необходимые компоненты и устройства. Количество слотов расширения равно 4, что позволяет установить дополнительные видеокарты, звуковые карты или другие устройства. Размещение HDD в корпусе осуществляется продольно, что способствует удобной организации кабельного пространства и обеспечивает лучшую вентиляцию. Благодаря хорошей системе вентиляции и возможности установки дополнительных вентиляторов, корпус обеспечивает надежное охлаждение компонентов и поддерживает стабильную работу системы. Корпус ExeGate mEVO-7807 Black имеет удобные разъемы для подключения периферийных устройств и USB портов для быстрого доступа к внешним устройствам. Корпус выполнен из качественных материалов, что обеспечивает надежность и долговечность его эксплуатации.

Отзывы о товаре Корпус MINITOWER mATX W/PSU USB+USB3.0 черный 120mm Fan с RGB подсветкой mEVO-7807 EX292981RUS EXEGATE




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
180 x 355 x 310 мм
Макс. высота процессорного кулера
135
Максимальная длина видеокарты
325
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
1x120 мм - на передней 1x80 мм или 1x92 мм - на задней 1x80 мм или 1x120 мм - на боковой
Окно на боковой стенке
нет
Разъемы на передней панели
USB 2.0, USB 3.1, аудио
Развернуть
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Число отсеков 5,25
3
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ExeGate mEVO-7807 Black - это стильный и функциональный Midi-Tower корпус, который идеально подходит для создания мощной игровой или рабочей системы. Он обладает элегантным черным дизайном с акцентами в виде ярких LED подсветок, которые придадут вашему компьютеру неповторимый вид. Этот корпус поставляется без блока питания, что позволяет вам выбрать и установить именно тот блок, который наилучшим образом подойдет к вашим требованиям. Расположение блока питания в верхней части корпуса обеспечивает эффективное охлаждение и удобство монтажа. Внутри корпуса ExeGate mEVO-7807 Black есть отсеки для установки жестких дисков размером 2.5" и 3.5", что позволяет удобно разместить все необходимые компоненты и устройства. Количество слотов расширения равно 4, что позволяет установить дополнительные видеокарты, звуковые карты или другие устройства. Размещение HDD в корпусе осуществляется продольно, что способствует удобной организации кабельного пространства и обеспечивает лучшую вентиляцию. Благодаря хорошей системе вентиляции и возможности установки дополнительных вентиляторов, корпус обеспечивает надежное охлаждение компонентов и поддерживает стабильную работу системы. Корпус ExeGate mEVO-7807 Black имеет удобные разъемы для подключения периферийных устройств и USB портов для быстрого доступа к внешним устройствам. Корпус выполнен из качественных материалов, что обеспечивает надежность и долговечность его эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус MINITOWER mATX W/PSU USB+USB3.0 черный 120mm Fan с RGB подсветкой mEVO-7807 EX292981RUS EXEGATE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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