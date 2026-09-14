Корпус MINITOWER mATX W/PSU USB+USB3.0 черный 120mm Fan с RGB подсветкой mEVO-7807 EX292981RUS EXEGATE
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус MINITOWER mATX W/PSU USB+USB3.0 черный 120mm Fan с RGB подсветкой mEVO-7807 EX292981RUS EXEGATE
Корпус ExeGate mEVO-7807 Black - это стильный и функциональный Midi-Tower корпус, который идеально подходит для создания мощной игровой или рабочей системы. Он обладает элегантным черным дизайном с акцентами в виде ярких LED подсветок, которые придадут вашему компьютеру неповторимый вид. Этот корпус поставляется без блока питания, что позволяет вам выбрать и установить именно тот блок, который наилучшим образом подойдет к вашим требованиям. Расположение блока питания в верхней части корпуса обеспечивает эффективное охлаждение и удобство монтажа. Внутри корпуса ExeGate mEVO-7807 Black есть отсеки для установки жестких дисков размером 2.5" и 3.5", что позволяет удобно разместить все необходимые компоненты и устройства. Количество слотов расширения равно 4, что позволяет установить дополнительные видеокарты, звуковые карты или другие устройства. Размещение HDD в корпусе осуществляется продольно, что способствует удобной организации кабельного пространства и обеспечивает лучшую вентиляцию. Благодаря хорошей системе вентиляции и возможности установки дополнительных вентиляторов, корпус обеспечивает надежное охлаждение компонентов и поддерживает стабильную работу системы. Корпус ExeGate mEVO-7807 Black имеет удобные разъемы для подключения периферийных устройств и USB портов для быстрого доступа к внешним устройствам. Корпус выполнен из качественных материалов, что обеспечивает надежность и долговечность его эксплуатации.
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