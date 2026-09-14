Описание товара Корпус MINITOWER Apex Metal Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU USB3.0+1.1+Type-C 3.5jack черный 25021 DEFENDER

Представляем вашему вниманию корпус Defender Apex Metal Black, который станет идеальной основой для создания мощной и компактной вычислительной системы. Этот корпус формата Mini-Tower разработан для ценителей лаконичного дизайна, продуманной компоновки и надежности, что делает его превосходным выбором для домашнего или офисного компьютера. Его внешний вид отличает строгий черный цвет и лаконичная лицевая панель с функциональной перфорацией, которая не только добавляет характерный акцент в дизайн, но и способствует лучшему воздухообмену. Для изготовления корпуса используются качественные материалы: прочная сталь и ударопрочный ABS-пластик, обеспечивающие долговечность и стабильность конструкции. Толщина стенок составляет 0.65 мм, что гарантирует жесткость каркаса и эффективную защиту внутренних компонентов от вибраций и внешних воздействий. Корпус обладает универсальной совместимостью, поддерживая материнские платы популярных форм-факторов mATX и Mini-ITX. Это открывает широкие возможности для сборки производительной системы без громоздких размеров. Конструкция предусматривает верхнее расположение блока питания стандарта ATX, который приобретается отдельно, что дает вам полную свободу в выборе оптимальной по мощности и эффективности модели. Внутреннее пространство продумано до мелочей. Система организации кабелей позволяет аккуратно уложить провода, обеспечивая чистоту внутри и ничем не препятствуя циркуляции воздуха. Для установки накопителей предусмотрено два внутренних отсека для устройств формата 2.5 дюйма и один отсек для накопителя формата 3.5 дюйма с поперечным размещением, что экономит место и упрощает монтаж. Благодаря продуманной компоновке, внутри корпуса можно разместить видеокарту длиной до 275 миллиметров, а также процессорный кулер высотой до 160 миллиметров, что позволяет использовать производительные компоненты для решения серьезных задач. Четыре слота расширения предоставляют достаточный запас для модернизации. Для подключения периферии на лицевой панели вы найдете все необходимые интерфейсы: два порта USB 2.0, один высокоскоростной USB 3.0 и аудиоразъемы. Хотя вентиляторы не входят в базовую комплектацию, корпус предлагает все возможности для создания эффективной системы охлаждения. На задней панели предусмотрено штатное место для установки одного вентилятора размером 120 миллиметров, что позволяет легко организовать отвод горячего воздуха и поддерживать оптимальный температурный режим для всех компонентов системы.