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Корпус Powerman MidiTower BA831BK PM-600ATX-F (6178877) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Powerman MidiTower BA831BK PM-600ATX-F (6178877)

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Корпус Powerman MidiTower BA831BK PM-600ATX-F (6178877) - фото 1
Корпус Powerman MidiTower BA831BK PM-600ATX-F (6178877) - фото 2
Корпус Powerman MidiTower BA831BK PM-600ATX-F (6178877) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Powerman MidiTower BA831BK PM-600ATX-F (6178877) - фото 1
  • Корпус Powerman MidiTower BA831BK PM-600ATX-F (6178877) - фото 2
  • Корпус Powerman MidiTower BA831BK PM-600ATX-F (6178877) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 613095
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Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
185x438x450
Макс. высота процессорного кулера
135
Максимальная длина видеокарты
350
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 80 мм или 1 x 90 мм или 1 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Число внутренних отсеков 3.5
5
Число отсеков 5,25
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х46х22
Вес, кг.
5.97

Описание товара Корпус Powerman MidiTower BA831BK PM-600ATX-F (6178877)

С корпусом Powerman BA831BK конструируемый вами системный блок наверняка будет мощным и многозадачным. Ведь для этого будут все необходимые предпосылки. Оптимальный размер Mid-Tower, позволяющий использовать платы как формата mATX так и Standard-ATX, а также наличие 7 слотов расширения обеспечат свободу выбора и потенциально широкие возможности системы. Черный корпус из пластика и стальных листов обеспечат корпусу премиальный вид и прочность для долгого функционирования.

Отзывы о товаре Корпус Powerman MidiTower BA831BK PM-600ATX-F (6178877)




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Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
185x438x450
Макс. высота процессорного кулера
135
Максимальная длина видеокарты
350
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 80 мм или 1 x 90 мм или 1 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Число внутренних отсеков 3.5
5
Число отсеков 5,25
3
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
С корпусом Powerman BA831BK конструируемый вами системный блок наверняка будет мощным и многозадачным. Ведь для этого будут все необходимые предпосылки. Оптимальный размер Mid-Tower, позволяющий использовать платы как формата mATX так и Standard-ATX, а также наличие 7 слотов расширения обеспечат свободу выбора и потенциально широкие возможности системы. Черный корпус из пластика и стальных листов обеспечат корпусу премиальный вид и прочность для долгого функционирования.
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Отзывы


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