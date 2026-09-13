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Корпус Deepcool CG580 (R-CG580-BKNDA0-G-1) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Deepcool CG580 (R-CG580-BKNDA0-G-1) черный

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Корпус Deepcool CG580 (R-CG580-BKNDA0-G-1) черный - фото 1
Корпус Deepcool CG580 (R-CG580-BKNDA0-G-1) черный - фото 2
Корпус Deepcool CG580 (R-CG580-BKNDA0-G-1) черный - фото 3
Корпус Deepcool CG580 (R-CG580-BKNDA0-G-1) черный - фото 4
Корпус Deepcool CG580 (R-CG580-BKNDA0-G-1) черный - фото 5
Корпус Deepcool CG580 (R-CG580-BKNDA0-G-1) черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Deepcool CG580 (R-CG580-BKNDA0-G-1) черный - фото 1
  • Корпус Deepcool CG580 (R-CG580-BKNDA0-G-1) черный - фото 2
  • Корпус Deepcool CG580 (R-CG580-BKNDA0-G-1) черный - фото 3
  • Корпус Deepcool CG580 (R-CG580-BKNDA0-G-1) черный - фото 4
  • Корпус Deepcool CG580 (R-CG580-BKNDA0-G-1) черный - фото 5
  • Корпус Deepcool CG580 (R-CG580-BKNDA0-G-1) черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714862
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
235 х 501 х 437 мм
Макс. высота процессорного кулера
176
Максимальная длина видеокарты
410
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
1 x 140 или 1 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 3.0: 2шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х40х29
Вес, кг.
6

Описание товара Корпус Deepcool CG580 (R-CG580-BKNDA0-G-1) черный

Корпус Deepcool — это современное и стильное решение для сборки персонального компьютера в форм-факторе Midi-Tower. Этот корпус, выполненный в черном цвете, сочетает в себе прочность и эстетически приятный дизайн благодаря использованию качественных материалов, таких как пластик, сталь и стекло. С весом в 7,9 кг, корпус обеспечивает достаточную устойчивость и надежность при установке комплектующих. Внутри корпуса уже предустановлены три вентилятора размером 120 мм, что способствует эффективному охлаждению системы. Deepcool предлагает поддержку широкого спектра материнских плат: mini-ITX, ATX и mATX, что делает его универсальным выбором для самых разных конфигураций компьютеров. Для удобства пользователей, предпочитающих большие и мощные системы охлаждения, корпус поддерживает процессорные кулеры высотой до 176 мм. Максимальная длина видеокарты до 410 мм позволяет устанавливать даже самые мощные и современные видеокарты, удовлетворяющие потребности геймеров и профессиональных пользователей. Расположение блока питания в нижней части корпуса способствует лучшему охлаждению и более аккуратной организации внутри корпуса. Корпус оснащен семью слотами расширения и двумя внутренними отсеками 3.5 дюйма, что обеспечивает удобство в настройке и модернизации системы. Стильное окно на боковой стенке из закаленного стекла позволит демонстрировать работу внутренних компонентов вашей системы. Стоит отметить, что в этом корпусе отсутствует встроенный кард-ридер, что может быть важным для некоторых пользователей. В целом, Deepcool создал надежный и функциональный корпус, который отвечает современным требованиям к производительности и дизайну.

Отзывы о товаре Корпус Deepcool CG580 (R-CG580-BKNDA0-G-1) черный




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
235 х 501 х 437 мм
Макс. высота процессорного кулера
176
Максимальная длина видеокарты
410
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
1 x 140 или 1 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 3.0: 2шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Deepcool — это современное и стильное решение для сборки персонального компьютера в форм-факторе Midi-Tower. Этот корпус, выполненный в черном цвете, сочетает в себе прочность и эстетически приятный дизайн благодаря использованию качественных материалов, таких как пластик, сталь и стекло. С весом в 7,9 кг, корпус обеспечивает достаточную устойчивость и надежность при установке комплектующих. Внутри корпуса уже предустановлены три вентилятора размером 120 мм, что способствует эффективному охлаждению системы. Deepcool предлагает поддержку широкого спектра материнских плат: mini-ITX, ATX и mATX, что делает его универсальным выбором для самых разных конфигураций компьютеров. Для удобства пользователей, предпочитающих большие и мощные системы охлаждения, корпус поддерживает процессорные кулеры высотой до 176 мм. Максимальная длина видеокарты до 410 мм позволяет устанавливать даже самые мощные и современные видеокарты, удовлетворяющие потребности геймеров и профессиональных пользователей. Расположение блока питания в нижней части корпуса способствует лучшему охлаждению и более аккуратной организации внутри корпуса. Корпус оснащен семью слотами расширения и двумя внутренними отсеками 3.5 дюйма, что обеспечивает удобство в настройке и модернизации системы. Стильное окно на боковой стенке из закаленного стекла позволит демонстрировать работу внутренних компонентов вашей системы. Стоит отметить, что в этом корпусе отсутствует встроенный кард-ридер, что может быть важным для некоторых пользователей. В целом, Deepcool создал надежный и функциональный корпус, который отвечает современным требованиям к производительности и дизайну.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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