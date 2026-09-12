Корпус Lian-Li Lancool 205M Mesh черный (G99.OE744MX.10)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус Lian-Li Lancool 205M Mesh черный (G99.OE744MX.10)
Корпус Lian-Li – это высококачественный и стильный выбор для создания вашего следующего компьютера. Выполненный в элегантном черном цвете, он гармонично впишется в любой интерьер и подчеркнет современный облик системы. Изготовленный из прочной и надежной стали, корпус обещает долгий срок службы и надежную защиту ваших компонентов. Этот Midi-Tower формат идеально подходит для сборки производительной машины, предоставляя при этом оптимальные размеры для удобства размещения на рабочем месте. Корпус предлагает 4 слота расширения, что открывает возможности для установки дополнительных карт и устройств, расширяя функциональность вашего компьютера. Одной из особенностей корпуса является наличие ARGB-подсветки, которая добавит уникальности вашему ПК. Управляемая подсветка позволяет вам настроить внешний вид системы по вашему вкусу, создавая атмосферу, соответствующую вашему настроению или стилю. Внутри корпуса уже установлены два вентилятора размером 120 мм, обеспечивающих отличный воздушный поток для эффективного охлаждения всех компонентов. Это позволяет снизить тепловую нагрузку и поддерживать стабильную работу системы даже под серьезными нагрузками. Корпус Lian-Li – это прекрасное сочетание функциональности, стиля и надежности, делающее его идеальным выбором как для геймеров, так и для профессионалов, ищущих качественное решение для своих компьютерных нужд.
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