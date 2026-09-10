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Корпус Chieftec Hunter (GS-01B-OP) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Chieftec Hunter (GS-01B-OP)

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Корпус Chieftec Hunter (GS-01B-OP) - фото 1
Корпус Chieftec Hunter (GS-01B-OP) - фото 2
Корпус Chieftec Hunter (GS-01B-OP) - фото 3
Корпус Chieftec Hunter (GS-01B-OP) - фото 4
Корпус Chieftec Hunter (GS-01B-OP) - фото 5
Корпус Chieftec Hunter (GS-01B-OP) - фото 6
Корпус Chieftec Hunter (GS-01B-OP) - фото 7
Корпус Chieftec Hunter (GS-01B-OP) - фото 8
Корпус Chieftec Hunter (GS-01B-OP) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Chieftec Hunter (GS-01B-OP) - фото 1
  • Корпус Chieftec Hunter (GS-01B-OP) - фото 2
  • Корпус Chieftec Hunter (GS-01B-OP) - фото 3
  • Корпус Chieftec Hunter (GS-01B-OP) - фото 4
  • Корпус Chieftec Hunter (GS-01B-OP) - фото 5
  • Корпус Chieftec Hunter (GS-01B-OP) - фото 6
  • Корпус Chieftec Hunter (GS-01B-OP) - фото 7
  • Корпус Chieftec Hunter (GS-01B-OP) - фото 8
  • Корпус Chieftec Hunter (GS-01B-OP) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 426192
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Характеристики

Бренд
Chieftec
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм, 4 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210 x 464 x 408 мм
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
320
Материал корпуса
сталь, стекло
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х47х27
Вес, кг.
2

Описание товара Корпус Chieftec Hunter (GS-01B-OP)

Корпус Chieftec — это стильный и функциональный корпус формата Midi-Tower, который идеально подходит для создания мощной игровой или рабочей системы. Выполненный в классическом черном цвете, он станет отличным дополнением к любому интерьеру благодаря использованию высококачественных материалов, таких как сталь и закаленное стекло, что придает конструкции прочность и визуальную привлекательность. Вес корпуса составляет 5,9 кг, что обеспечивает стабильность и надежность всей системы. Корпус поддерживает установку процессорных кулеров высотой до 170 мм и видеокарт длиной до 320 мм, что позволяет установить практически любую современную систему охлаждения и графическую карту. Семь слотов расширения предоставляют широкие возможности для апгрейда, а возможность поддержки плат форм-фактора mini-ITX, ATX и mATX делает этот корпус универсальным для разных конфигураций ПК. Внутреннее пространство корпуса рассчитано на установку двух накопителей формата 2,5" и двух накопителей формата 3,5", обеспечивая гибкость в выборе и установке вашей системы хранения данных. Встроенная ARGB подсветка делает корпус по-настоящему привлекательным, позволяя настроить освещение под ваше настроение или стиль. Нижнее расположение блока питания способствует улучшенной циркуляции воздуха и удобству сборки. Для обеспечения оптимального охлаждения внутреннего пространства, корпус комплектуется четырьмя встроенными вентиляторами размером 120 мм и дополнительными четырьмя местами для установки вентиляторов размером 140 мм. Это позволяет поддерживать стабильную температуру внутри корпуса даже при высоких нагрузках. Chieftec продолжает традицию надежности и продуманного дизайна, предоставляя исключительное сочетание стиля, производительности и гибкости.

Отзывы о товаре Корпус Chieftec Hunter (GS-01B-OP)




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Характеристики
Бренд
Chieftec
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм, 4 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210 x 464 x 408 мм
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
320
Материал корпуса
сталь, стекло
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Chieftec — это стильный и функциональный корпус формата Midi-Tower, который идеально подходит для создания мощной игровой или рабочей системы. Выполненный в классическом черном цвете, он станет отличным дополнением к любому интерьеру благодаря использованию высококачественных материалов, таких как сталь и закаленное стекло, что придает конструкции прочность и визуальную привлекательность. Вес корпуса составляет 5,9 кг, что обеспечивает стабильность и надежность всей системы. Корпус поддерживает установку процессорных кулеров высотой до 170 мм и видеокарт длиной до 320 мм, что позволяет установить практически любую современную систему охлаждения и графическую карту. Семь слотов расширения предоставляют широкие возможности для апгрейда, а возможность поддержки плат форм-фактора mini-ITX, ATX и mATX делает этот корпус универсальным для разных конфигураций ПК. Внутреннее пространство корпуса рассчитано на установку двух накопителей формата 2,5" и двух накопителей формата 3,5", обеспечивая гибкость в выборе и установке вашей системы хранения данных. Встроенная ARGB подсветка делает корпус по-настоящему привлекательным, позволяя настроить освещение под ваше настроение или стиль. Нижнее расположение блока питания способствует улучшенной циркуляции воздуха и удобству сборки. Для обеспечения оптимального охлаждения внутреннего пространства, корпус комплектуется четырьмя встроенными вентиляторами размером 120 мм и дополнительными четырьмя местами для установки вентиляторов размером 140 мм. Это позволяет поддерживать стабильную температуру внутри корпуса даже при высоких нагрузках. Chieftec продолжает традицию надежности и продуманного дизайна, предоставляя исключительное сочетание стиля, производительности и гибкости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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