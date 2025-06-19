Корпус Zalman I4 black
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Характеристики
Описание товара Корпус Zalman I4 black
Корпус ZALMAN i4 черного цвета предназначен для сборки игрового ПК. Перфорированные панели из металла обеспечивают естественную вентиляцию, что улучшает охлаждение всех компонентов компьютера. Материнская плата размещается внутри вертикально. Под блок питания длиной до 140 мм отведено место в нижней части корпуса. Максимальная длина видеокарты – 320 мм. 4 отсека 2.5 под SSD-накопители и 2 отсека 3.5 для жестких дисков обеспечат достаточный объем хранилища и увеличат производительность ПК. Корпус ZALMAN i4 оснащен 6 вентиляторами диаметром 120 мм, которые можно дополнить системой жидкостного охлаждения длиной до 360 мм. Благодаря этому все важные элементы ПК не будут перегреваться при нагрузке, что обеспечит их эффективную работу. На верхней панели корпуса размещены все необходимые разъемы для подключения периферийных устройств: 3.5 мм jack, USB 2.0 Type-A, USB 3.2 Gen1 Type-A. Съемные пылевые фильтры по всему периметру корпуса защищают его внутреннее пространство от загрязнений.
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Теги товара: Сталь, 6x 120 мм, Нет, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Игровой корпус, С вентилятором
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, 6x 120 мм, Нет, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Игровой корпус, С вентилятором
Достоинства:
Комментарий:
отличный корпус, только вот один вентелятор с перед трещит, остальные 2 даже не слышно.
Достоинства:
Комментарий:
хороший корпус,пылевые магнитные сетчатые фильтры,можно поставить видеокарту до 350 мм,
Достоинства:
Комментарий:
Классный, красивый корпус, очень удобный. Выбирал для большого количества накопителей. Вообще в целом современные корпуса очень радуют, удивительно, что раньше не делали такую защиту от пыли
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество! Порадовала кнопка смены цвета на системнике. Как ни крути а это Zalman :)
Достоинства:
Комментарий:
Корпус пришел целый, без вмятин, все присутствует. Белый цвет
Достоинства:
Комментарий:
Заказала корпус для компьютера, на день рождения решила сделать сборку Сроки поджимали и последним комплектующим был корпус. На пункте выдачи сразу заметила, что коробка была пробита и сама наяву увидела эту вмятину, но решила забрать, тк это подарок и надо было делать все быстро, тк даже женщина у меня спросила, вы точно будете такой забирать или нет В итоге, я не знаю кто виноват, но факт остается фактом, корпус очень красивый, но испорченый, есть зазоры и выбило швы
Достоинства:
Комментарий:
По результатам распаковки,отличный корпус.Товар доставлен в срок,без задержек и в отличном состоянии.
Достоинства:
Комментарий:
светит Белый в правый глаз, засыпать он вам не даст
Отзывы о товаре Корпус Zalman I4 black
Достоинства:
Комментарий:
отличный корпус, только вот один вентелятор с перед трещит, остальные 2 даже не слышно.
Достоинства:
Комментарий:
хороший корпус,пылевые магнитные сетчатые фильтры,можно поставить видеокарту до 350 мм,
Достоинства:
Комментарий:
Классный, красивый корпус, очень удобный. Выбирал для большого количества накопителей. Вообще в целом современные корпуса очень радуют, удивительно, что раньше не делали такую защиту от пыли
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество! Порадовала кнопка смены цвета на системнике. Как ни крути а это Zalman :)
Достоинства:
Комментарий:
Корпус пришел целый, без вмятин, все присутствует. Белый цвет
Достоинства:
Комментарий:
Заказала корпус для компьютера, на день рождения решила сделать сборку Сроки поджимали и последним комплектующим был корпус. На пункте выдачи сразу заметила, что коробка была пробита и сама наяву увидела эту вмятину, но решила забрать, тк это подарок и надо было делать все быстро, тк даже женщина у меня спросила, вы точно будете такой забирать или нет В итоге, я не знаю кто виноват, но факт остается фактом, корпус очень красивый, но испорченый, есть зазоры и выбило швы
Достоинства:
Комментарий:
По результатам распаковки,отличный корпус.Товар доставлен в срок,без задержек и в отличном состоянии.
Достоинства:
Комментарий:
светит Белый в правый глаз, засыпать он вам не даст