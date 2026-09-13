Описание товара Корпус ACD SOEYI AX8-B20 ATX

Корпус ACD – это стильный и функциональный вариант для сборки компьютера, который сочетает в себе элегантный дизайн и продуманные технические характеристики. Корпус выполнен в классическом черном цвете и соответствует типоразмеру Midi-Tower, что обеспечивает удобство размещения большинства комплектующих. Одной из особенностей данного корпуса является его современный дизайн с окном на боковой стенке, которое позволяет наблюдать за внутренними компонентами системы и демонстрировать яркую ARGB подсветку. Корпус выполнен из сочетания пластика, стали и стекла, что придает ему как прочность, так и стильный внешний вид. Корпус ACD рассчитан на установку мощных компонентов: он поддерживает видеокарты длиной до 340 мм и процессорные кулеры высотой до 160 мм. Это позволяет создавать высокопроизводительные системы для работы и игр. Для хранения данных предусмотрено два внутренних отсека 2,5" и два отсека 3,5", что обеспечивает достаточное пространство для размещения нужного количества жестких дисков или SSD. Несмотря на отсутствие встроенного блок питания, в корпусе имеется удобное нижнее расположение для его установки, что способствует улучшению вентиляции и аккуратной организации кабелей. Корпус также имеет 7 слотов расширения, позволяя пользователю гибко настраивать конфигурацию системы в зависимости от потребностей. С низким весом всего 1 кг, этот корпус легок в транспортировке и установке, что делает его отличным выбором для тех, кто ценит мобильность и простоту в обращении. Бренд ACD гарантирует качество и надежность своей продукции, обеспечивая комфортное использование корпуса на протяжении длительного времени.