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Корпус DeepCool CC560 V2 белый без БП (R-CC560-WHGAA4-G-2) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус DeepCool CC560 V2 белый без БП (R-CC560-WHGAA4-G-2)

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Корпус DeepCool CC560 V2 белый без БП (R-CC560-WHGAA4-G-2) - фото 1
Корпус DeepCool CC560 V2 белый без БП (R-CC560-WHGAA4-G-2) - фото 2
Корпус DeepCool CC560 V2 белый без БП (R-CC560-WHGAA4-G-2) - фото 3
Корпус DeepCool CC560 V2 белый без БП (R-CC560-WHGAA4-G-2) - фото 4
Корпус DeepCool CC560 V2 белый без БП (R-CC560-WHGAA4-G-2) - фото 5
Корпус DeepCool CC560 V2 белый без БП (R-CC560-WHGAA4-G-2) - фото 6
Корпус DeepCool CC560 V2 белый без БП (R-CC560-WHGAA4-G-2) - фото 7
Корпус DeepCool CC560 V2 белый без БП (R-CC560-WHGAA4-G-2) - фото 8
Корпус DeepCool CC560 V2 белый без БП (R-CC560-WHGAA4-G-2) - фото 9
Корпус DeepCool CC560 V2 белый без БП (R-CC560-WHGAA4-G-2) - фото 10
Корпус DeepCool CC560 V2 белый без БП (R-CC560-WHGAA4-G-2) - фото 11
Корпус DeepCool CC560 V2 белый без БП (R-CC560-WHGAA4-G-2) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус DeepCool CC560 V2 белый без БП (R-CC560-WHGAA4-G-2) - фото 1
  • Корпус DeepCool CC560 V2 белый без БП (R-CC560-WHGAA4-G-2) - фото 2
  • Корпус DeepCool CC560 V2 белый без БП (R-CC560-WHGAA4-G-2) - фото 3
  • Корпус DeepCool CC560 V2 белый без БП (R-CC560-WHGAA4-G-2) - фото 4
  • Корпус DeepCool CC560 V2 белый без БП (R-CC560-WHGAA4-G-2) - фото 5
  • Корпус DeepCool CC560 V2 белый без БП (R-CC560-WHGAA4-G-2) - фото 6
  • Корпус DeepCool CC560 V2 белый без БП (R-CC560-WHGAA4-G-2) - фото 7
  • Корпус DeepCool CC560 V2 белый без БП (R-CC560-WHGAA4-G-2) - фото 8
  • Корпус DeepCool CC560 V2 белый без БП (R-CC560-WHGAA4-G-2) - фото 9
  • Корпус DeepCool CC560 V2 белый без БП (R-CC560-WHGAA4-G-2) - фото 10
  • Корпус DeepCool CC560 V2 белый без БП (R-CC560-WHGAA4-G-2) - фото 11
  • Корпус DeepCool CC560 V2 белый без БП (R-CC560-WHGAA4-G-2) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 667012
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Корпуса
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
215 x 438 x 432
Максимальная длина видеокарты
370
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
на передней панели: 3x120 мм или 3x140 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
FRGB
Разъемы на передней панели
USB 2.0, USB 3.2, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Мощность блока питания, Вт
0
Форм-фактор совместимых плат
ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х50х29
Вес, кг.
6

Описание товара Корпус DeepCool CC560 V2 белый без БП (R-CC560-WHGAA4-G-2)

Корпус DEEPCOOL CC560 WH V2 [R-CC560-WHGAA4-G-2] белого цвета с полноразмерным боковым окном из закаленного стекла подходит для создания мощной игровой системы или производительного универсального компьютера для дома или офиса. 4 вентилятора типоразмера 120 мм с голубой подсветкой гарантируют высокую эффективность охлаждения внутреннего пространства системного блока. Изолированный отсек блока питания снижает тепловую нагрузку и упрощает размещение кабелей. Кожух БП рассчитан на установку дополнительных вентиляторов для охлаждения видеокарты. Корпус DEEPCOOL CC560 WH V2 [R-CC560-WHGAA4-G-2] с размерами 432x215x483 мм соответствует типоразмеру Mid-Tower и совместим с материнскими платами форм-факторов Micro-ATX, Mini-ITX и Standard-ATX. Максимально допустимая длина видеоадаптера 370 мм пригодится любителям ресурсоемких игр. Высота кулера процессора ограничена 165 мм. Корпус поставляется без источника питания. Модель совместима с БП форм-фактора ATX с длиной не более 170 мм. Предусмотрена возможность установки системы жидкостного охлаждения с монтажным размером радиатора до 360 мм.

Отзывы о товаре Корпус DeepCool CC560 V2 белый без БП (R-CC560-WHGAA4-G-2)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Корпуса
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
215 x 438 x 432
Максимальная длина видеокарты
370
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
на передней панели: 3x120 мм или 3x140 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
FRGB
Разъемы на передней панели
USB 2.0, USB 3.2, аудио
Развернуть
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Мощность блока питания, Вт
0
Форм-фактор совместимых плат
ATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус DEEPCOOL CC560 WH V2 [R-CC560-WHGAA4-G-2] белого цвета с полноразмерным боковым окном из закаленного стекла подходит для создания мощной игровой системы или производительного универсального компьютера для дома или офиса. 4 вентилятора типоразмера 120 мм с голубой подсветкой гарантируют высокую эффективность охлаждения внутреннего пространства системного блока. Изолированный отсек блока питания снижает тепловую нагрузку и упрощает размещение кабелей. Кожух БП рассчитан на установку дополнительных вентиляторов для охлаждения видеокарты. Корпус DEEPCOOL CC560 WH V2 [R-CC560-WHGAA4-G-2] с размерами 432x215x483 мм соответствует типоразмеру Mid-Tower и совместим с материнскими платами форм-факторов Micro-ATX, Mini-ITX и Standard-ATX. Максимально допустимая длина видеоадаптера 370 мм пригодится любителям ресурсоемких игр. Высота кулера процессора ограничена 165 мм. Корпус поставляется без источника питания. Модель совместима с БП форм-фактора ATX с длиной не более 170 мм. Предусмотрена возможность установки системы жидкостного охлаждения с монтажным размером радиатора до 360 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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