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Корпус Powerman EL501 300W (6116779) Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Powerman EL501 300W (6116779) Black

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Корпус Powerman EL501 300W (6116779) Black - фото 1
Корпус Powerman EL501 300W (6116779) Black - фото 2
Корпус Powerman EL501 300W (6116779) Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Powerman EL501 300W (6116779) Black - фото 1
  • Корпус Powerman EL501 300W (6116779) Black - фото 2
  • Корпус Powerman EL501 300W (6116779) Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 760 руб. 
Начислим 77 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 288878
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Корпус Powerman EL501 300W (6116779) Black
4 760 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 92 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
102x368x338
Макс. высота процессорного кулера
80
Максимальная длина видеокарты
200
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 92 или 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Slim-Desktop
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Число отсеков 5,25
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х41х18
Вес, кг.
4.5

Описание товара Корпус Powerman EL501 300W (6116779) Black

Корпус Powerman EL501BK выполнен из стали, что обеспечит хорошее внутреннее охлаждение всех установленных деталей. По своим размерам корпус относится к форм-фактору Mini-Tower, при этом его можно разместить не только вертикально, но и горизонтально. Подходящие платы для этого корпуса должны быть формата Micro-ATX и Mini-ITX. Для удобства сборки корзины накопителей расположены вдоль корпуса. В верхней части корпуса размещен блок питания мощностью 300 Вт. В корпусе Powerman EL501BK имеются отсеки для накопителей, отличающихся размерами. Для накопителя 3.5 дюйма предусмотрен внутренний отсек. Один отсек размером 2.5 дюйма и второй – 5.25 дюймов. При этом отсеки имеют безвинтовое крепление. Их можно будет использовать для установки необходимых деталей, расширяющих функционал ПК так же, как и 4 слота расширения. Для охлаждения корпуса и установленных комплектующих предусмотрен один фронтальный вентилятор диаметром 92 мм. Особенностью корпуса является возможность закрывать крышку на замок.

Отзывы о товаре Корпус Powerman EL501 300W (6116779) Black

Источник: Яндекс Маркет
15.05.2020
константин п.

Достоинства:
Почти безвинтовая сборка, качественный металл корпуса, кабель-менеджмент, быстросъёмные крепления дисков (через мягкие проставки), вентилятор из комплекта достаточно тихий и на мягком подвесе

Недостатки:
Существенных недостатков не обнаружил

Комментарий:
Был очень приятно удивлён корпусом и за его цену, много фишек которые точно не ожидаешь увидеть



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Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 92 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
102x368x338
Макс. высота процессорного кулера
80
Максимальная длина видеокарты
200
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 92 или 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Slim-Desktop
Цвет корпуса
черный
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Число отсеков 5,25
1
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Powerman EL501BK выполнен из стали, что обеспечит хорошее внутреннее охлаждение всех установленных деталей. По своим размерам корпус относится к форм-фактору Mini-Tower, при этом его можно разместить не только вертикально, но и горизонтально. Подходящие платы для этого корпуса должны быть формата Micro-ATX и Mini-ITX. Для удобства сборки корзины накопителей расположены вдоль корпуса. В верхней части корпуса размещен блок питания мощностью 300 Вт. В корпусе Powerman EL501BK имеются отсеки для накопителей, отличающихся размерами. Для накопителя 3.5 дюйма предусмотрен внутренний отсек. Один отсек размером 2.5 дюйма и второй – 5.25 дюймов. При этом отсеки имеют безвинтовое крепление. Их можно будет использовать для установки необходимых деталей, расширяющих функционал ПК так же, как и 4 слота расширения. Для охлаждения корпуса и установленных комплектующих предусмотрен один фронтальный вентилятор диаметром 92 мм. Особенностью корпуса является возможность закрывать крышку на замок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2020
константин п.

Достоинства:
Почти безвинтовая сборка, качественный металл корпуса, кабель-менеджмент, быстросъёмные крепления дисков (через мягкие проставки), вентилятор из комплекта достаточно тихий и на мягком подвесе

Недостатки:
Существенных недостатков не обнаружил

Комментарий:
Был очень приятно удивлён корпусом и за его цену, много фишек которые точно не ожидаешь увидеть


Корпус Powerman EL501 300W (6116779) Black - купить по цене 4760 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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