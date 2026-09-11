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Корпус INWIN EAR-002 Black-Graphite купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус INWIN EAR-002 Black-Graphite

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Корпус INWIN EAR-002 Black-Graphite - фото 1
Корпус INWIN EAR-002 Black-Graphite - фото 2
Корпус INWIN EAR-002 Black-Graphite - фото 3
Корпус INWIN EAR-002 Black-Graphite - фото 4
Корпус INWIN EAR-002 Black-Graphite - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус INWIN EAR-002 Black-Graphite - фото 1
  • Корпус INWIN EAR-002 Black-Graphite - фото 2
  • Корпус INWIN EAR-002 Black-Graphite - фото 3
  • Корпус INWIN EAR-002 Black-Graphite - фото 4
  • Корпус INWIN EAR-002 Black-Graphite - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 380 руб. 
Начислим 87 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 602898
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Корпус INWIN EAR-002 Black-Graphite
5 380 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
InWin
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
199x423x492
Макс. высота процессорного кулера
150
Максимальная длина видеокарты
282
Места для доп. вентиляторов
тыловых 1 x 120 или 1 x 90 мм
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
серый
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
6
Число отсеков 5,25
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х47х23
Вес, кг.
6.08

Описание товара Корпус INWIN EAR-002 Black-Graphite

InWin EAR-002/002Т2 BS – представляет из себя корпус, который выполнен в классическом стиле, поэтому он идеально впишется как в домашний, так и в офисный интерьер. Данный корпус поставляет вместе с блоком питания, мощность которого составляет 450 Вт, чего будет более чем достаточно для того, чтобы обеспечить все потребности геймеров. Для поддержания необходимого микроклимата внутри системы, боковая панель представленного корпуса имеет специальные вентиляционные отверстия, которые значительно упрощают работу системы охлаждения в целом. Также стоит отметить то, что InWin EAR-002/002Т2 BS способен вместить в себя дополнительно два кулера – один с размерами 120х120, а второй – 92х92, что на сегодняшний день является наиболее предпочтительным вариантов в соотношении энергопотребления и количества места, которое необходимо для установки. Представленная модель имеет дополнительные USB и аудио разъемы на фронтальной панели, что значительно упрощает ежедневную эксплуатацию вашей системы.



Теги товара: Нет, Верхнее

Отзывы о товаре Корпус INWIN EAR-002 Black-Graphite




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
InWin
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
199x423x492
Макс. высота процессорного кулера
150
Максимальная длина видеокарты
282
Места для доп. вентиляторов
тыловых 1 x 120 или 1 x 90 мм
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
серый
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
6
Развернуть
Число отсеков 5,25
3
Страна производитель
Китай
Описание
InWin EAR-002/002Т2 BS – представляет из себя корпус, который выполнен в классическом стиле, поэтому он идеально впишется как в домашний, так и в офисный интерьер. Данный корпус поставляет вместе с блоком питания, мощность которого составляет 450 Вт, чего будет более чем достаточно для того, чтобы обеспечить все потребности геймеров. Для поддержания необходимого микроклимата внутри системы, боковая панель представленного корпуса имеет специальные вентиляционные отверстия, которые значительно упрощают работу системы охлаждения в целом. Также стоит отметить то, что InWin EAR-002/002Т2 BS способен вместить в себя дополнительно два кулера – один с размерами 120х120, а второй – 92х92, что на сегодняшний день является наиболее предпочтительным вариантов в соотношении энергопотребления и количества места, которое необходимо для установки. Представленная модель имеет дополнительные USB и аудио разъемы на фронтальной панели, что значительно упрощает ежедневную эксплуатацию вашей системы.


Теги товара: Нет, Верхнее
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус INWIN EAR-002 Black-Graphite - купить по цене 5380 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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