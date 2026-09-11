Корпус INWIN EAR-002 Black-Graphite
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Характеристики
Описание товара Корпус INWIN EAR-002 Black-Graphite
InWin EAR-002/002Т2 BS – представляет из себя корпус, который выполнен в классическом стиле, поэтому он идеально впишется как в домашний, так и в офисный интерьер. Данный корпус поставляет вместе с блоком питания, мощность которого составляет 450 Вт, чего будет более чем достаточно для того, чтобы обеспечить все потребности геймеров. Для поддержания необходимого микроклимата внутри системы, боковая панель представленного корпуса имеет специальные вентиляционные отверстия, которые значительно упрощают работу системы охлаждения в целом. Также стоит отметить то, что InWin EAR-002/002Т2 BS способен вместить в себя дополнительно два кулера – один с размерами 120х120, а второй – 92х92, что на сегодняшний день является наиболее предпочтительным вариантов в соотношении энергопотребления и количества места, которое необходимо для установки. Представленная модель имеет дополнительные USB и аудио разъемы на фронтальной панели, что значительно упрощает ежедневную эксплуатацию вашей системы.
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