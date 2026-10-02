Корпус Zalman S4 Plus черный
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Характеристики
Описание товара Корпус Zalman S4 Plus черный
Эффектная подсветка вентиляторов, сплошное боковое окно и необычный дизайн фронтальной панели – все это выделяет корпус ZALMAN S4 PLUS среди большинства моделей сопоставимого класса. Устройство, соответствующее типоразмеру Midi-Tower, относительно компактно. Длина и высота корпуса равны 400 и 458 мм соответственно. Форм-факторы совместимых системных плат – Micro-ATX, Mini-ITX и Standard-ATX. Корпус подходит для сборки производительного ПК, в том числе – игрового. Корпус ZALMAN S4 PLUS имеет 7 слотов расширения. 5.25-дюймового отсека нет: это значит, что необходимость использования оптического привода повлечет за собой приобретение внешнего устройства. Длина видеокарты ограничена 31.5 см, а высота кулера процессора – 16 см. Есть возможность смонтировать систему жидкостного охлаждения. Блок питания размещается снизу. Вам будет необходим источник питания форм-фактора ATX. В комплект поставки корпуса входят документация, набор крепежа и спикер. Цвет модели – черный. Корпус поставляется в коробке из плотного картона, обеспечивающей надежную защиту содержимого при перевозке.
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