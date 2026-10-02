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Корпус Zalman S4 Plus черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Zalman S4 Plus черный

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Корпус Zalman S4 Plus черный - фото 1
Корпус Zalman S4 Plus черный - фото 2
Корпус Zalman S4 Plus черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Zalman S4 Plus черный - фото 1
  • Корпус Zalman S4 Plus черный - фото 2
  • Корпус Zalman S4 Plus черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 020 руб. 
Начислим 65 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 357879
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Корпус Zalman S4 Plus черный
4 020 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
206x458x400
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
315
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х46х27
Вес, кг.
4.8

Описание товара Корпус Zalman S4 Plus черный

Эффектная подсветка вентиляторов, сплошное боковое окно и необычный дизайн фронтальной панели – все это выделяет корпус ZALMAN S4 PLUS среди большинства моделей сопоставимого класса. Устройство, соответствующее типоразмеру Midi-Tower, относительно компактно. Длина и высота корпуса равны 400 и 458 мм соответственно. Форм-факторы совместимых системных плат – Micro-ATX, Mini-ITX и Standard-ATX. Корпус подходит для сборки производительного ПК, в том числе – игрового. Корпус ZALMAN S4 PLUS имеет 7 слотов расширения. 5.25-дюймового отсека нет: это значит, что необходимость использования оптического привода повлечет за собой приобретение внешнего устройства. Длина видеокарты ограничена 31.5 см, а высота кулера процессора – 16 см. Есть возможность смонтировать систему жидкостного охлаждения. Блок питания размещается снизу. Вам будет необходим источник питания форм-фактора ATX. В комплект поставки корпуса входят документация, набор крепежа и спикер. Цвет модели – черный. Корпус поставляется в коробке из плотного картона, обеспечивающей надежную защиту содержимого при перевозке.

Отзывы о товаре Корпус Zalman S4 Plus черный




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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
206x458x400
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
315
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Эффектная подсветка вентиляторов, сплошное боковое окно и необычный дизайн фронтальной панели – все это выделяет корпус ZALMAN S4 PLUS среди большинства моделей сопоставимого класса. Устройство, соответствующее типоразмеру Midi-Tower, относительно компактно. Длина и высота корпуса равны 400 и 458 мм соответственно. Форм-факторы совместимых системных плат – Micro-ATX, Mini-ITX и Standard-ATX. Корпус подходит для сборки производительного ПК, в том числе – игрового. Корпус ZALMAN S4 PLUS имеет 7 слотов расширения. 5.25-дюймового отсека нет: это значит, что необходимость использования оптического привода повлечет за собой приобретение внешнего устройства. Длина видеокарты ограничена 31.5 см, а высота кулера процессора – 16 см. Есть возможность смонтировать систему жидкостного охлаждения. Блок питания размещается снизу. Вам будет необходим источник питания форм-фактора ATX. В комплект поставки корпуса входят документация, набор крепежа и спикер. Цвет модели – черный. Корпус поставляется в коробке из плотного картона, обеспечивающей надежную защиту содержимого при перевозке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Zalman S4 Plus черный - по цене 4020 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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