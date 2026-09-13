Корпус Gigabyte C102GI Glass Ice White MidTower (GB-C102GI)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус Gigabyte C102GI Glass Ice White MidTower (GB-C102GI)
Передняя, ??верхняя и частично правая боковые панели имеют вентилируемую конструкцию, обеспечивающую обильный поток воздуха для оптимального охлаждения и эстетичного вида. Боковая панель изготовлена ??из закаленного стекла толщиной 4 мм, которое добавляет фильтр к внутреннему устройству RGB-подсветки, превращая детали вашего ПК в потрясающий экспонат. Конструкция стекла без отверстий эффективно снижает риск фрагментации, позволяя пользователям легко и безопасно извлекать его, а также продлевая срок службы продукта. Оснащен двумя портами USB 3.0, аудиопортами, кнопкой сброса и кнопкой питания. Передняя панель имеет магнитную конструкцию, что позволяет геймерам без труда снимать ее для замены устройства или обычной чистки. Наслаждайтесь чистым видом, спрятав PSU и эти грязные кабели питания внутри кожуха PSU, при этом отделив тепло PSU от остальной части внутренней системы. Благодаря конструкции окна на левой стороне кожуха пользователи могут продемонстрировать прохладный вид PSU.
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Теги товара: Сталь, 2x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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Теги товара: Сталь, 2x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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