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Корпус Gigabyte C102GI Glass Ice White MidTower (GB-C102GI) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Gigabyte C102GI Glass Ice White MidTower (GB-C102GI)

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Корпус Gigabyte C102GI Glass Ice White MidTower (GB-C102GI) - фото 1
Корпус Gigabyte C102GI Glass Ice White MidTower (GB-C102GI) - фото 2
Корпус Gigabyte C102GI Glass Ice White MidTower (GB-C102GI) - фото 3
Корпус Gigabyte C102GI Glass Ice White MidTower (GB-C102GI) - фото 4
Корпус Gigabyte C102GI Glass Ice White MidTower (GB-C102GI) - фото 5
Корпус Gigabyte C102GI Glass Ice White MidTower (GB-C102GI) - фото 6
Корпус Gigabyte C102GI Glass Ice White MidTower (GB-C102GI) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Корпус Gigabyte C102GI Glass Ice White MidTower (GB-C102GI) - фото 1
  • Корпус Gigabyte C102GI Glass Ice White MidTower (GB-C102GI) - фото 2
  • Корпус Gigabyte C102GI Glass Ice White MidTower (GB-C102GI) - фото 3
  • Корпус Gigabyte C102GI Glass Ice White MidTower (GB-C102GI) - фото 4
  • Корпус Gigabyte C102GI Glass Ice White MidTower (GB-C102GI) - фото 5
  • Корпус Gigabyte C102GI Glass Ice White MidTower (GB-C102GI) - фото 6
  • Корпус Gigabyte C102GI Glass Ice White MidTower (GB-C102GI) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718885
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
450 x 210 450 мм
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
410
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
2x120 мм или 2x140 мм - на передней 2x120 мм - на боковой 3x120 мм или 2x140 мм - на верхней
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х52х29
Вес, кг.
7.55

Описание товара Корпус Gigabyte C102GI Glass Ice White MidTower (GB-C102GI)

Передняя, ??верхняя и частично правая боковые панели имеют вентилируемую конструкцию, обеспечивающую обильный поток воздуха для оптимального охлаждения и эстетичного вида. Боковая панель изготовлена ??из закаленного стекла толщиной 4 мм, которое добавляет фильтр к внутреннему устройству RGB-подсветки, превращая детали вашего ПК в потрясающий экспонат. Конструкция стекла без отверстий эффективно снижает риск фрагментации, позволяя пользователям легко и безопасно извлекать его, а также продлевая срок службы продукта. Оснащен двумя портами USB 3.0, аудиопортами, кнопкой сброса и кнопкой питания. Передняя панель имеет магнитную конструкцию, что позволяет геймерам без труда снимать ее для замены устройства или обычной чистки. Наслаждайтесь чистым видом, спрятав PSU и эти грязные кабели питания внутри кожуха PSU, при этом отделив тепло PSU от остальной части внутренней системы. Благодаря конструкции окна на левой стороне кожуха пользователи могут продемонстрировать прохладный вид PSU.

Отзывы о товаре Корпус Gigabyte C102GI Glass Ice White MidTower (GB-C102GI)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
450 x 210 450 мм
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
410
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
2x120 мм или 2x140 мм - на передней 2x120 мм - на боковой 3x120 мм или 2x140 мм - на верхней
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Описание
Передняя, ??верхняя и частично правая боковые панели имеют вентилируемую конструкцию, обеспечивающую обильный поток воздуха для оптимального охлаждения и эстетичного вида. Боковая панель изготовлена ??из закаленного стекла толщиной 4 мм, которое добавляет фильтр к внутреннему устройству RGB-подсветки, превращая детали вашего ПК в потрясающий экспонат. Конструкция стекла без отверстий эффективно снижает риск фрагментации, позволяя пользователям легко и безопасно извлекать его, а также продлевая срок службы продукта. Оснащен двумя портами USB 3.0, аудиопортами, кнопкой сброса и кнопкой питания. Передняя панель имеет магнитную конструкцию, что позволяет геймерам без труда снимать ее для замены устройства или обычной чистки. Наслаждайтесь чистым видом, спрятав PSU и эти грязные кабели питания внутри кожуха PSU, при этом отделив тепло PSU от остальной части внутренней системы. Благодаря конструкции окна на левой стороне кожуха пользователи могут продемонстрировать прохладный вид PSU.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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