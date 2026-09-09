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Корпус Thermaltake Versa H15 (CA-1D4-00S1NN-00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Thermaltake Versa H15 (CA-1D4-00S1NN-00)

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Корпус Thermaltake Versa H15 (CA-1D4-00S1NN-00) - фото 1
Корпус Thermaltake Versa H15 (CA-1D4-00S1NN-00) - фото 2
Корпус Thermaltake Versa H15 (CA-1D4-00S1NN-00) - фото 3
Корпус Thermaltake Versa H15 (CA-1D4-00S1NN-00) - фото 4
Корпус Thermaltake Versa H15 (CA-1D4-00S1NN-00) - фото 5
Корпус Thermaltake Versa H15 (CA-1D4-00S1NN-00) - фото 6
Корпус Thermaltake Versa H15 (CA-1D4-00S1NN-00) - фото 7
Корпус Thermaltake Versa H15 (CA-1D4-00S1NN-00) - фото 8
Корпус Thermaltake Versa H15 (CA-1D4-00S1NN-00) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Thermaltake Versa H15 (CA-1D4-00S1NN-00) - фото 1
  • Корпус Thermaltake Versa H15 (CA-1D4-00S1NN-00) - фото 2
  • Корпус Thermaltake Versa H15 (CA-1D4-00S1NN-00) - фото 3
  • Корпус Thermaltake Versa H15 (CA-1D4-00S1NN-00) - фото 4
  • Корпус Thermaltake Versa H15 (CA-1D4-00S1NN-00) - фото 5
  • Корпус Thermaltake Versa H15 (CA-1D4-00S1NN-00) - фото 6
  • Корпус Thermaltake Versa H15 (CA-1D4-00S1NN-00) - фото 7
  • Корпус Thermaltake Versa H15 (CA-1D4-00S1NN-00) - фото 8
  • Корпус Thermaltake Versa H15 (CA-1D4-00S1NN-00) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 223248
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Характеристики

Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
198x378x411 мм
Макс. высота процессорного кулера
155
Максимальная длина видеокарты
315
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
2x120 мм - на передней 2x120 мм - на верхней
Окно на боковой стенке
нет
Передняя дверь
нет
Разъемы на передней панели
USB 2.0: 1шт, USB 3.0: 1шт, аудио
Расположение блока питания
горизонтальное
Слоты расширения
4
Типоразмер
Micro-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
3
Число отсеков 5,25
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х5
Вес, кг.
4.3

Описание товара Корпус Thermaltake Versa H15 (CA-1D4-00S1NN-00)

Вам понравилась материнская плата с форм-фактором mATX? Тогда приобретите для нее корпус mATX THERMALTAKE Versa H15, он имеет типоразмер Micro-Tower, размеры которого просто созданы для ее установки. Базу данных можно расположить на 6 внутренних накопителях, три из которых формата 2,5 дюйма и три формата 3,5 дюйма, для этого имеются специальные съемные корзины, имеющие поперечное расположение. Можно смонтировать привод для компакт-дисков формата 5,25 дюйма. Улучшить функционал компьютера можно установив дополнительные платы, для этого у корпуса mATX THERMALTAKE Versa H15 предусмотрено 4 слота расширения. Подключать самые разные устройства можно при помощи двух разъемов USB 2.0 и 3.0. На задней стенке корпуса расположен вентилятор с размером 120 мм для охлаждения системы, можно установить еще по две штуки на переднюю и на верхнюю панели. Нижнее расположение блока питания улучшает циркуляцию воздуха по корпусу.

Отзывы о товаре Корпус Thermaltake Versa H15 (CA-1D4-00S1NN-00)




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Характеристики
Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
198x378x411 мм
Макс. высота процессорного кулера
155
Максимальная длина видеокарты
315
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
2x120 мм - на передней 2x120 мм - на верхней
Окно на боковой стенке
нет
Передняя дверь
нет
Развернуть
Разъемы на передней панели
USB 2.0: 1шт, USB 3.0: 1шт, аудио
Расположение блока питания
горизонтальное
Слоты расширения
4
Типоразмер
Micro-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
3
Число отсеков 5,25
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Вам понравилась материнская плата с форм-фактором mATX? Тогда приобретите для нее корпус mATX THERMALTAKE Versa H15, он имеет типоразмер Micro-Tower, размеры которого просто созданы для ее установки. Базу данных можно расположить на 6 внутренних накопителях, три из которых формата 2,5 дюйма и три формата 3,5 дюйма, для этого имеются специальные съемные корзины, имеющие поперечное расположение. Можно смонтировать привод для компакт-дисков формата 5,25 дюйма. Улучшить функционал компьютера можно установив дополнительные платы, для этого у корпуса mATX THERMALTAKE Versa H15 предусмотрено 4 слота расширения. Подключать самые разные устройства можно при помощи двух разъемов USB 2.0 и 3.0. На задней стенке корпуса расположен вентилятор с размером 120 мм для охлаждения системы, можно установить еще по две штуки на переднюю и на верхнюю панели. Нижнее расположение блока питания улучшает циркуляцию воздуха по корпусу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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