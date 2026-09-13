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Корпус PcCooler C3D510 черный (C3D510-BKP0-GL) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус PcCooler C3D510 черный (C3D510-BKP0-GL)

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Корпус PcCooler C3D510 черный (C3D510-BKP0-GL) - фото 1
Корпус PcCooler C3D510 черный (C3D510-BKP0-GL) - фото 2
Корпус PcCooler C3D510 черный (C3D510-BKP0-GL) - фото 3
Корпус PcCooler C3D510 черный (C3D510-BKP0-GL) - фото 4
Корпус PcCooler C3D510 черный (C3D510-BKP0-GL) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус PcCooler C3D510 черный (C3D510-BKP0-GL) - фото 1
  • Корпус PcCooler C3D510 черный (C3D510-BKP0-GL) - фото 2
  • Корпус PcCooler C3D510 черный (C3D510-BKP0-GL) - фото 3
  • Корпус PcCooler C3D510 черный (C3D510-BKP0-GL) - фото 4
  • Корпус PcCooler C3D510 черный (C3D510-BKP0-GL) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714950
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Характеристики

Бренд
PcCOOLER
Тип товара
Корпуса
Блок питания
нет
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
454,8 х 220 х 490,6 мм
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
390
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
3x120 мм или 3x140 мм - на передней 1x120 мм - на задней 2x120 мм или 2x140 мм - на верхней 2x120 мм - на нижней
Окно на боковой стенке
да
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
E-ATX, mini-ITX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х53х29
Вес, кг.
6.5

Описание товара Корпус PcCooler C3D510 черный (C3D510-BKP0-GL)

Корпус PCCooler C3D510 предусматривает все необходимое для сборки мощного игрового компьютера. Модель с типоразмером Midi-Tower поддерживает вертикальную установку материнской платы, которая может иметь форм-фактор Micro-ATX/Mini-ITX/ATX/E-ATX. Корпус порадует прочностью и надежностью, обеспеченной использованием в качестве материала изготовления стали толщиной 0.7 мм. Чтобы оценить всю красоту готовой сборки, в конструкции предусмотрено прозрачное боковое окно из закаленного стекла. В корпусе PCCooler C3D510 можно разместить видеокарту длиной до 390 мм, блок питания форм-фактора ATX (до 410 мм) и процессорный кулер высотой не более 170 мм. Для 2.5"/3.5" дисков имеется по два отсека. На фронтальную панель корпуса можно установить три 140-миллиметровых или три 120-миллиметровых вентилятора. Имеется возможность установки системы жидкостного охлаждения.

Отзывы о товаре Корпус PcCooler C3D510 черный (C3D510-BKP0-GL)




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Характеристики
Бренд
PcCOOLER
Тип товара
Корпуса
Блок питания
нет
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
454,8 х 220 х 490,6 мм
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
390
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
3x120 мм или 3x140 мм - на передней 1x120 мм - на задней 2x120 мм или 2x140 мм - на верхней 2x120 мм - на нижней
Окно на боковой стенке
да
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
E-ATX, mini-ITX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус PCCooler C3D510 предусматривает все необходимое для сборки мощного игрового компьютера. Модель с типоразмером Midi-Tower поддерживает вертикальную установку материнской платы, которая может иметь форм-фактор Micro-ATX/Mini-ITX/ATX/E-ATX. Корпус порадует прочностью и надежностью, обеспеченной использованием в качестве материала изготовления стали толщиной 0.7 мм. Чтобы оценить всю красоту готовой сборки, в конструкции предусмотрено прозрачное боковое окно из закаленного стекла. В корпусе PCCooler C3D510 можно разместить видеокарту длиной до 390 мм, блок питания форм-фактора ATX (до 410 мм) и процессорный кулер высотой не более 170 мм. Для 2.5"/3.5" дисков имеется по два отсека. На фронтальную панель корпуса можно установить три 140-миллиметровых или три 120-миллиметровых вентилятора. Имеется возможность установки системы жидкостного охлаждения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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