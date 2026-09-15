Корпус HAFF Bind mATX без БП черный
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Характеристики
Описание товара Корпус HAFF Bind mATX без БП черный
Корпус HAFF — это компактный корпус для ПК, который предназначен для сборки мощной игровой системы или мини-сервера. Он имеет современный дизайн и выполнен из качественных материалов, таких как сталь и пластик. HAFF оснащен большим количеством мест для вентиляторов, которые обеспечивают отличную циркуляцию воздуха внутри корпуса и охлаждение компонентов. Вентиляторы можно легко установить на передней панели или на верхней крышке корпуса. HAFF является надежным и функциональным корпусом, который может быть использован для создания мощной игровой системы или мини-сервера. Он идеально подходит для тех, кто хочет собрать компактную, но высокопроизводительную систему.
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Теги товара: Нет, Игровой корпус
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Теги товара: Нет, Игровой корпус
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