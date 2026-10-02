Корпус Foxline FL-BQ5-FLX220-U32 серый
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 410 руб.
В наличии
Код товара: 293896
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 410 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
80x235x217
Макс. высота процессорного кулера
42
Максимальная длина видеокарты
240
Материал корпуса
пластик, сталь
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
нижнее
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число отсеков 5,25
1
Мощность блока питания, Вт
220
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х28х13
Вес, кг.
3
Описание товара Корпус Foxline FL-BQ5-FLX220-U32 серый
Foxline FL-BQ5 - корпус в формфакторе Slim-Tower, позволяющий использовать материнские платы типоразмера Mini ITX. Корпус имеет возможность установки одного 2.5 накопителя, а также одного низкопрофильного устройства в отсек 5.25.
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Теги товара: Сталь, Нет, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Компактный корпус
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Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
80x235x217
Макс. высота процессорного кулера
42
Максимальная длина видеокарты
240
Материал корпуса
пластик, сталь
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
нижнее
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Развернуть
Число отсеков 5,25
1
Мощность блока питания, Вт
220
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Foxline FL-BQ5 - корпус в формфакторе Slim-Tower, позволяющий использовать материнские платы типоразмера Mini ITX. Корпус имеет возможность установки одного 2.5 накопителя, а также одного низкопрофильного устройства в отсек 5.25.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, Нет, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Компактный корпус
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, Нет, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Компактный корпус
Корпус Foxline FL-BQ5-FLX220-U32 серый - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4410 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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