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Корпус Foxline FL-BQ5-FLX220-U32 серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Foxline FL-BQ5-FLX220-U32 серый

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Корпус Foxline FL-BQ5-FLX220-U32 серый - фото 1
Корпус Foxline FL-BQ5-FLX220-U32 серый - фото 2
Корпус Foxline FL-BQ5-FLX220-U32 серый - фото 3
Корпус Foxline FL-BQ5-FLX220-U32 серый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Foxline FL-BQ5-FLX220-U32 серый - фото 1
  • Корпус Foxline FL-BQ5-FLX220-U32 серый - фото 2
  • Корпус Foxline FL-BQ5-FLX220-U32 серый - фото 3
  • Корпус Foxline FL-BQ5-FLX220-U32 серый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 410 руб. 
Начислим 71 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 293896
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Корпус Foxline FL-BQ5-FLX220-U32 серый
4 410 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Foxline
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
80x235x217
Макс. высота процессорного кулера
42
Максимальная длина видеокарты
240
Материал корпуса
пластик, сталь
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
нижнее
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число отсеков 5,25
1
Мощность блока питания, Вт
220
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х28х13
Вес, кг.
3

Описание товара Корпус Foxline FL-BQ5-FLX220-U32 серый

Foxline FL-BQ5 - корпус в формфакторе Slim-Tower, позволяющий использовать материнские платы типоразмера Mini ITX. Корпус имеет возможность установки одного 2.5 накопителя, а также одного низкопрофильного устройства в отсек 5.25.

Отзывы о товаре Корпус Foxline FL-BQ5-FLX220-U32 серый




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Характеристики
Бренд
Foxline
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
80x235x217
Макс. высота процессорного кулера
42
Максимальная длина видеокарты
240
Материал корпуса
пластик, сталь
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
нижнее
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Развернуть
Число отсеков 5,25
1
Мощность блока питания, Вт
220
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Описание
Foxline FL-BQ5 - корпус в формфакторе Slim-Tower, позволяющий использовать материнские платы типоразмера Mini ITX. Корпус имеет возможность установки одного 2.5 накопителя, а также одного низкопрофильного устройства в отсек 5.25.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Foxline FL-BQ5-FLX220-U32 серый - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4410 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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