Корпус Powerman DA812BK PM-500ATX-F (6131895) Black
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 730 руб.
В наличии
Код товара: 287916
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 730 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
175x360x410
Макс. высота процессорного кулера
150
Максимальная длина видеокарты
244
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 90 или 1 x 80 мм, тыловых 1 x 90 или 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х40х25
Вес, кг.
5.4
Описание товара Корпус Powerman DA812BK PM-500ATX-F (6131895) Black
Корпус POWERMAN DA812 черного цвета выполнен из стали толщиной 0.5 мм с пластиковой фронтальной панелью. Устройство представлено в типоразмере Mid-Tower и обладает габаритами 410x175x360 мм. Они позволят разместить в корпусе POWERMAN DA812 в вертикальном положении материнскую плату форм-фактора Micro-ATX, Mini-ITX или Standard-ATX. В устройство также можно установить блок питания длиной до 140 мм, видеокарту длиной не более 244 мм и процессорный кулер высотой до 150 мм. 7 слотов расширения обеспечат установку дополнительных модулей для расширения конфигурации компьютера.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
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Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
175x360x410
Макс. высота процессорного кулера
150
Максимальная длина видеокарты
244
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 90 или 1 x 80 мм, тыловых 1 x 90 или 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Развернуть
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
1
Страна производитель
Китай
Корпус POWERMAN DA812 черного цвета выполнен из стали толщиной 0.5 мм с пластиковой фронтальной панелью. Устройство представлено в типоразмере Mid-Tower и обладает габаритами 410x175x360 мм. Они позволят разместить в корпусе POWERMAN DA812 в вертикальном положении материнскую плату форм-фактора Micro-ATX, Mini-ITX или Standard-ATX. В устройство также можно установить блок питания длиной до 140 мм, видеокарту длиной не более 244 мм и процессорный кулер высотой до 150 мм. 7 слотов расширения обеспечат установку дополнительных модулей для расширения конфигурации компьютера.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Корпус Powerman DA812BK PM-500ATX-F (6131895) Black - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4730 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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