Корпус Montech X3 Mesh черный (X3 MESH BL)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714942
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпуса
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм, 3 x 140 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
210?480?370 мм
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
305
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
на передней панели: 2x120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
FRGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х42х27
Вес, кг.
7
Описание товара Корпус Montech X3 Mesh черный (X3 MESH BL)
Корпус MONTECH X3 MESH типоразмера Mid-Tower выполнен в классической черной расцветке, но при этом он дополнен многоцветной подсветкой, поэтому смотрится очень креативно для игровой модели. Пластик, сталь и стекло стали его основой, чтобы обеспечить устройству прочность. Фронтальная панель выполнена из металлической сетки для того, чтобы обеспечить воздухоотведение от нагретых при работе компонентов. Этому же способствуют 6 встроенных вентиляторов. Петли корпуса MONTECH X3 MESH открываются как дверцы для того, чтобы обеспечить простоту обслуживания внутренних компонентов.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Корпуса
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм, 3 x 140 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
210?480?370 мм
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
305
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
на передней панели: 2x120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
FRGB
Развернуть
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Корпус MONTECH X3 MESH типоразмера Mid-Tower выполнен в классической черной расцветке, но при этом он дополнен многоцветной подсветкой, поэтому смотрится очень креативно для игровой модели. Пластик, сталь и стекло стали его основой, чтобы обеспечить устройству прочность. Фронтальная панель выполнена из металлической сетки для того, чтобы обеспечить воздухоотведение от нагретых при работе компонентов. Этому же способствуют 6 встроенных вентиляторов. Петли корпуса MONTECH X3 MESH открываются как дверцы для того, чтобы обеспечить простоту обслуживания внутренних компонентов.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм, 4 x 120 мм
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм, 4 x 120 мм
Корпус Montech X3 Mesh черный (X3 MESH BL) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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