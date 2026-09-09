Корпус Thermaltake Versa H18 (CA-1J4-00S1WN-00)
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Характеристики
Описание товара Корпус Thermaltake Versa H18 (CA-1J4-00S1WN-00)
Корпус Thermaltake Versa H18, выполненный в черном цвете, имеет малые габариты и минималистичный дизайн, обладает высоким потенциалом для построения производительной домашней станции или рабочей машины на основе материнской платы Micro-ATX или Mini-ITX. Модель типоразмера Micro tower предусматривает установку блока питания ATX, видеокарты длиной до 350 мм. Его предустановленная система охлаждения состоит из эффективного кулера размером 120 мм. Систему отвода тепла можно дополнить в соответствии с особенностями системного блока. Особенностью внешнего вида малогабаритного корпуса системного блока Thermaltake Versa H18 является наличие в боковой панели окна из прозрачного оргстекла, открывающего хороший обзор на работающие компоненты системы. На фронтальной панели корпуса находятся разъемы USB 3.0 x1 и USB 2.0 x2, аудиоразъемы для наушников и микрофона 3.5 mm, кнопка включения.
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Теги товара: Сталь, 1x 120 мм, Нижнее, Игровой корпус, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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