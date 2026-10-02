Корпус ExeGate CP-604-CP450 (EX280388RUS)
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Характеристики
Тип товара
Корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%3 890 руб. 5 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 635406
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
45х45х44
Вес, кг.
3.65
Описание товара Корпус ExeGate CP-604-CP450 (EX280388RUS)
Корпус ExeGate CP-604-CP450 – модель форм-фактора Mid-Tower с вертикальной ориентацией материнской платы типоразмера Micro-ATX, Mini-ITX или Standard-ATX. Устройство обладает размерами 400x184x410 мм, благодаря чему ему найдется место на компьютерном столе или под ним. Стенки корпуса ExeGate CP-604-CP450 выполнены из стали толщиной 0.5 мм, фронтальная панель с разъемами 3.5 mm jack и USB Type-A 2.0 изготовлена из пластика. В устройстве можно разместить видеокарту длиной до 230 мм и процессорный кулер высотой до 130 мм.
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Корпус ExeGate CP-604-CP450 – модель форм-фактора Mid-Tower с вертикальной ориентацией материнской платы типоразмера Micro-ATX, Mini-ITX или Standard-ATX. Устройство обладает размерами 400x184x410 мм, благодаря чему ему найдется место на компьютерном столе или под ним. Стенки корпуса ExeGate CP-604-CP450 выполнены из стали толщиной 0.5 мм, фронтальная панель с разъемами 3.5 mm jack и USB Type-A 2.0 изготовлена из пластика. В устройстве можно разместить видеокарту длиной до 230 мм и процессорный кулер высотой до 130 мм.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Корпус ExeGate CP-604-CP450 (EX280388RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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