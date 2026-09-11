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Корпус Cooler Master Elite 500 (E500-KGNN-S00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Cooler Master Elite 500 (E500-KGNN-S00)

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Корпус Cooler Master Elite 500 (E500-KGNN-S00) - фото 1
Корпус Cooler Master Elite 500 (E500-KGNN-S00) - фото 2
Корпус Cooler Master Elite 500 (E500-KGNN-S00) - фото 3
Корпус Cooler Master Elite 500 (E500-KGNN-S00) - фото 4
Корпус Cooler Master Elite 500 (E500-KGNN-S00) - фото 5
Корпус Cooler Master Elite 500 (E500-KGNN-S00) - фото 6
Корпус Cooler Master Elite 500 (E500-KGNN-S00) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Cooler Master Elite 500 (E500-KGNN-S00) - фото 1
  • Корпус Cooler Master Elite 500 (E500-KGNN-S00) - фото 2
  • Корпус Cooler Master Elite 500 (E500-KGNN-S00) - фото 3
  • Корпус Cooler Master Elite 500 (E500-KGNN-S00) - фото 4
  • Корпус Cooler Master Elite 500 (E500-KGNN-S00) - фото 5
  • Корпус Cooler Master Elite 500 (E500-KGNN-S00) - фото 6
  • Корпус Cooler Master Elite 500 (E500-KGNN-S00) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538855
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Характеристики

Бренд
Cooler Master
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
204 x 455 x 409 мм
Макс. высота процессорного кулера
161
Максимальная длина видеокарты
350
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
2 x 140 мм на верхней панели, 2 x 140 мм на передней панели
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Мощность блока питания, Вт
0
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х20
Вес, кг.
5.9

Описание товара Корпус Cooler Master Elite 500 (E500-KGNN-S00)

Корпус Cooler Master – идеальное сочетание элегантного дизайна и функциональности для современных пользователей, нуждающихся в надежной платформе для сборки ПК. Этот черный Midi-Tower корпус выполнен из высококачественной стали, что обеспечивает не только стильный внешний вид, но и долговечность конструкции. Спроектированный для оптимальной совместимости, корпус поддерживает форм-факторы материнских плат mini-ITX, ATX и mATX. Корпус оснащен удобным окном на боковой стенке, позволяющим любоваться начинкой вашего компьютера. Внутреннее пространство продумано до мелочей: здесь предусмотрены три внутренних отсека для накопителей формата 2,5 дюймов и два для 3,5 дюймовых дисков, что позволяет хранить все необходимые данные. При этом конструкция позволяет разместить видеокарту длиной до 350 мм и процессорный кулер высотой до 161 мм. Для обеспечения эффективного охлаждения системных компонентов корпус оснащен встроенным 120 мм вентилятором, а при необходимости, в корпус можно установить дополнительные вентиляторы. Нижнее расположение блока питания способствует улучшению циркуляции воздуха и упрощает сборку. Вес корпуса составляет всего 5,59 кг, что делает его удобным для транспортировки и установки. Cooler Master предлагает этот корпус как часть их линейки качественных комплектующих, которые отвечают самым строгим стандартам и требованиям современных пользователей.

Отзывы о товаре Корпус Cooler Master Elite 500 (E500-KGNN-S00)




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Характеристики
Бренд
Cooler Master
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
204 x 455 x 409 мм
Макс. высота процессорного кулера
161
Максимальная длина видеокарты
350
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
2 x 140 мм на верхней панели, 2 x 140 мм на передней панели
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Мощность блока питания, Вт
0
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Cooler Master – идеальное сочетание элегантного дизайна и функциональности для современных пользователей, нуждающихся в надежной платформе для сборки ПК. Этот черный Midi-Tower корпус выполнен из высококачественной стали, что обеспечивает не только стильный внешний вид, но и долговечность конструкции. Спроектированный для оптимальной совместимости, корпус поддерживает форм-факторы материнских плат mini-ITX, ATX и mATX. Корпус оснащен удобным окном на боковой стенке, позволяющим любоваться начинкой вашего компьютера. Внутреннее пространство продумано до мелочей: здесь предусмотрены три внутренних отсека для накопителей формата 2,5 дюймов и два для 3,5 дюймовых дисков, что позволяет хранить все необходимые данные. При этом конструкция позволяет разместить видеокарту длиной до 350 мм и процессорный кулер высотой до 161 мм. Для обеспечения эффективного охлаждения системных компонентов корпус оснащен встроенным 120 мм вентилятором, а при необходимости, в корпус можно установить дополнительные вентиляторы. Нижнее расположение блока питания способствует улучшению циркуляции воздуха и упрощает сборку. Вес корпуса составляет всего 5,59 кг, что делает его удобным для транспортировки и установки. Cooler Master предлагает этот корпус как часть их линейки качественных комплектующих, которые отвечают самым строгим стандартам и требованиям современных пользователей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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