Корпус Formula F-3401 (V1) черный
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Характеристики
Описание товара Корпус Formula F-3401 (V1) черный
Корпус Formula F-3401 (V1) обладает стандартным типоразмером, что делает его подходящим для сборки рабочего или игрового ПК. Выполнен в классическом стиле, из стали и пластика черного цвета, благодаря чему гармонично встраивается в офисный или домашний интерьер. Прозрачные фронтальная и боковая панели позволяют установить внутрь корпуса RGB-подсветку для создания индивидуального стиля. Для блока питания формата ATX предусмотрен отсек в нижней части корпуса. Материнская плата размещается вертикально. 7 слотов расширения, а также отсеки под жесткие диски и SSD-накопители позволяют модифицировать корпус Formula F-3401 (V1), улучшая тем самым функциональность компьютера. Для охлаждения всех компонентов ПК можно установить систему жидкостного охлаждения, фронтальные, тыловые или нижние вентиляторы диаметром 120 мм. На верхней панели расположена кнопка включения/выключения и несколько USB-разъемов, что позволит легко подключать к ПК внешние устройства.
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Теги товара: USB 2.0, USB 3.0, Нижнее, Игровой корпус, Со стеклянной боковой панелью
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