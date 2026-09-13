Корпус Formula Crystal U2M Floe черный (CRYSTAL U2M FLOE)
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Характеристики
Тип товара
Корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714879
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
285 х 365 х 450 мм
Максимальная длина видеокарты
400
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
3x120 мм - на верхней 3x120 мм - на нижней
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 3.0, USB Type-C, HD Audio
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
5
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х42х36
Вес, кг.
5.5
Описание товара Корпус Formula Crystal U2M Floe черный (CRYSTAL U2M FLOE)
Crystal U2M — стильный micro-ATX корпус, созданный для производительности и визуальной привлекательности, с поддержкой плат M-ATX и ITX. Изогнутая передняя панель из закалённого стекла и прозрачная боковая панель обеспечивают панорамный обзор комплектующих. Благодаря универсальной поддержке вентиляторов и радиаторов корпус доступен в трёх версиях: стандартной, Cosmic (с вентиляторами Cosmic ARPW) и Floe (с вентиляторами Floe AR
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Теги товара: Сталь, 3x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
285 х 365 х 450 мм
Максимальная длина видеокарты
400
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
3x120 мм - на верхней 3x120 мм - на нижней
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 3.0, USB Type-C, HD Audio
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
5
Типоразмер
Mini-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Страна производитель
Китай
Crystal U2M — стильный micro-ATX корпус, созданный для производительности и визуальной привлекательности, с поддержкой плат M-ATX и ITX. Изогнутая передняя панель из закалённого стекла и прозрачная боковая панель обеспечивают панорамный обзор комплектующих. Благодаря универсальной поддержке вентиляторов и радиаторов корпус доступен в трёх версиях: стандартной, Cosmic (с вентиляторами Cosmic ARPW) и Floe (с вентиляторами Floe AR
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 3x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 3x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
Корпус Formula Crystal U2M Floe черный (CRYSTAL U2M FLOE) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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