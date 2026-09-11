Корпус Thermaltake Versa H17 (CA-1J1-00S1NN-00)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус Thermaltake Versa H17 (CA-1J1-00S1NN-00)
Корпус Thermaltake Versa H17 с внешним исполнением в черном цвете характеризуется лаконичностью дизайна и предлагает все необходимое для построения игровой станции начального уровня. Он принадлежит к числу моделей форм-фактора Micro tower и поддерживает установку мат. платы Micro-ATX или Mini-ITX, производительной видеокарты до 350 мм длиной. Корпус предлагается вам без предустановленного БП и поддерживает установку блока питания ATX в нижний отсек. Укомплектованный изначально одним 120-миллиметровым кулером корпус Thermaltake Versa H17 для системного блока с игровыми возможностями допускает монтаж ряда дополнительных кулеров или установку СЖО, способной решить все проблемы с отводом тепла. На верхней грани этой минималистичной модели размещена панель с разъемами USB 3.0 и 2x USB 2.0, интерфейсами для наушников и микрофона jack 3.5 mm.
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Теги товара: 1x 120 мм, Нет, USB 2.0, USB 3.0, Нижнее, Игровой корпус, С вентилятором
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