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Корпус Thermaltake Versa H17 (CA-1J1-00S1NN-00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Thermaltake Versa H17 (CA-1J1-00S1NN-00)

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Корпус Thermaltake Versa H17 (CA-1J1-00S1NN-00) - фото 1
Корпус Thermaltake Versa H17 (CA-1J1-00S1NN-00) - фото 2
Корпус Thermaltake Versa H17 (CA-1J1-00S1NN-00) - фото 3
Корпус Thermaltake Versa H17 (CA-1J1-00S1NN-00) - фото 4
Корпус Thermaltake Versa H17 (CA-1J1-00S1NN-00) - фото 5
Корпус Thermaltake Versa H17 (CA-1J1-00S1NN-00) - фото 6
Корпус Thermaltake Versa H17 (CA-1J1-00S1NN-00) - фото 7
Корпус Thermaltake Versa H17 (CA-1J1-00S1NN-00) - фото 8
Корпус Thermaltake Versa H17 (CA-1J1-00S1NN-00) - фото 9
Корпус Thermaltake Versa H17 (CA-1J1-00S1NN-00) - фото 10
Корпус Thermaltake Versa H17 (CA-1J1-00S1NN-00) - фото 11
Корпус Thermaltake Versa H17 (CA-1J1-00S1NN-00) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Thermaltake Versa H17 (CA-1J1-00S1NN-00) - фото 1
  • Корпус Thermaltake Versa H17 (CA-1J1-00S1NN-00) - фото 2
  • Корпус Thermaltake Versa H17 (CA-1J1-00S1NN-00) - фото 3
  • Корпус Thermaltake Versa H17 (CA-1J1-00S1NN-00) - фото 4
  • Корпус Thermaltake Versa H17 (CA-1J1-00S1NN-00) - фото 5
  • Корпус Thermaltake Versa H17 (CA-1J1-00S1NN-00) - фото 6
  • Корпус Thermaltake Versa H17 (CA-1J1-00S1NN-00) - фото 7
  • Корпус Thermaltake Versa H17 (CA-1J1-00S1NN-00) - фото 8
  • Корпус Thermaltake Versa H17 (CA-1J1-00S1NN-00) - фото 9
  • Корпус Thermaltake Versa H17 (CA-1J1-00S1NN-00) - фото 10
  • Корпус Thermaltake Versa H17 (CA-1J1-00S1NN-00) - фото 11
  • Корпус Thermaltake Versa H17 (CA-1J1-00S1NN-00) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 491780
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Характеристики

Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
205x390x380
Макс. высота процессорного кулера
155
Максимальная длина видеокарты
350
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 1 x 140 или 1 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х45х26
Вес, кг.
5.8

Описание товара Корпус Thermaltake Versa H17 (CA-1J1-00S1NN-00)

Корпус Thermaltake Versa H17 с внешним исполнением в черном цвете характеризуется лаконичностью дизайна и предлагает все необходимое для построения игровой станции начального уровня. Он принадлежит к числу моделей форм-фактора Micro tower и поддерживает установку мат. платы Micro-ATX или Mini-ITX, производительной видеокарты до 350 мм длиной. Корпус предлагается вам без предустановленного БП и поддерживает установку блока питания ATX в нижний отсек. Укомплектованный изначально одним 120-миллиметровым кулером корпус Thermaltake Versa H17 для системного блока с игровыми возможностями допускает монтаж ряда дополнительных кулеров или установку СЖО, способной решить все проблемы с отводом тепла. На верхней грани этой минималистичной модели размещена панель с разъемами USB 3.0 и 2x USB 2.0, интерфейсами для наушников и микрофона jack 3.5 mm.

Отзывы о товаре Корпус Thermaltake Versa H17 (CA-1J1-00S1NN-00)




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Характеристики
Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
205x390x380
Макс. высота процессорного кулера
155
Максимальная длина видеокарты
350
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 1 x 140 или 1 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Число внутренних отсеков 2,5
2
Развернуть
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Thermaltake Versa H17 с внешним исполнением в черном цвете характеризуется лаконичностью дизайна и предлагает все необходимое для построения игровой станции начального уровня. Он принадлежит к числу моделей форм-фактора Micro tower и поддерживает установку мат. платы Micro-ATX или Mini-ITX, производительной видеокарты до 350 мм длиной. Корпус предлагается вам без предустановленного БП и поддерживает установку блока питания ATX в нижний отсек. Укомплектованный изначально одним 120-миллиметровым кулером корпус Thermaltake Versa H17 для системного блока с игровыми возможностями допускает монтаж ряда дополнительных кулеров или установку СЖО, способной решить все проблемы с отводом тепла. На верхней грани этой минималистичной модели размещена панель с разъемами USB 3.0 и 2x USB 2.0, интерфейсами для наушников и микрофона jack 3.5 mm.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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