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Корпус XPG VALOR STORM BLACK (VALORSTORMMTWOF-BKCWW) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус XPG VALOR STORM BLACK (VALORSTORMMTWOF-BKCWW)

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Корпус XPG VALOR STORM BLACK (VALORSTORMMTWOF-BKCWW) - фото 1
Корпус XPG VALOR STORM BLACK (VALORSTORMMTWOF-BKCWW) - фото 2
Корпус XPG VALOR STORM BLACK (VALORSTORMMTWOF-BKCWW) - фото 3
Корпус XPG VALOR STORM BLACK (VALORSTORMMTWOF-BKCWW) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус XPG VALOR STORM BLACK (VALORSTORMMTWOF-BKCWW) - фото 1
  • Корпус XPG VALOR STORM BLACK (VALORSTORMMTWOF-BKCWW) - фото 2
  • Корпус XPG VALOR STORM BLACK (VALORSTORMMTWOF-BKCWW) - фото 3
  • Корпус XPG VALOR STORM BLACK (VALORSTORMMTWOF-BKCWW) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718525
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Характеристики

Бренд
XPG
Тип товара
Комплектующие
Габариты (ШxВxГ), мм
210 x 460 x 395 мм
Макс. высота процессорного кулера
166
Максимальная длина видеокарты
335
Материал корпуса
сталь
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х52х32
Вес, кг.
10.62

Описание товара Корпус XPG VALOR STORM BLACK (VALORSTORMMTWOF-BKCWW)

Корпус XPG представляет собой стильное и функциональное решение для сборки вашего компьютера. Изготовленный из прочной стали и выполненный в элегантном черном цвете, этот корпус отвечает высоким стандартам качества и надежности, характерным для бренда XPG. Поддерживая форм-факторы материнских плат mini-ITX, ATX и mATX, корпус является универсальным выбором для различных конфигураций. Его форм-фактор Midi-Tower предоставляет достаточное пространство для установки компонентов высокой мощности, оставаясь при этом компактным и удобным для размещения в любом интерьере. Корпус оснащен боковой стенкой с окном, что позволяет демонстрировать внутреннее устройство вашего системного блока. С максимальной длиной видеокарты до 335 мм и максимальной высотой процессорного кулера до 166 мм, вы сможете без труда установить мощные современные компоненты. Семь слотов расширения дают возможность для дальнейших апгрейдов и установки дополнительных карт. В нижней части корпуса предусмотрено удобное расположение блока питания, что способствует улучшению его охлаждения и упрощает управление кабелями. Для хранения данных корпус предусматривает два внутренних отсека для накопителей формата 2,5 дюйма и один отсек для 3,5-дюймовых устройств, что позволяет установить как твердотельные накопители, так и традиционные HDD. С весом 8,2 кг, корпус XPG надежно стоит на своем месте, обеспечивая устойчивость и защиту установленным компонентам. Эта модель идеально подойдет как для опытных пользователей, так и для новичков, стремящихся создать мощный и стильный ПК.

Отзывы о товаре Корпус XPG VALOR STORM BLACK (VALORSTORMMTWOF-BKCWW)




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Характеристики
Бренд
XPG
Тип товара
Комплектующие
Габариты (ШxВxГ), мм
210 x 460 x 395 мм
Макс. высота процессорного кулера
166
Максимальная длина видеокарты
335
Материал корпуса
сталь
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус XPG представляет собой стильное и функциональное решение для сборки вашего компьютера. Изготовленный из прочной стали и выполненный в элегантном черном цвете, этот корпус отвечает высоким стандартам качества и надежности, характерным для бренда XPG. Поддерживая форм-факторы материнских плат mini-ITX, ATX и mATX, корпус является универсальным выбором для различных конфигураций. Его форм-фактор Midi-Tower предоставляет достаточное пространство для установки компонентов высокой мощности, оставаясь при этом компактным и удобным для размещения в любом интерьере. Корпус оснащен боковой стенкой с окном, что позволяет демонстрировать внутреннее устройство вашего системного блока. С максимальной длиной видеокарты до 335 мм и максимальной высотой процессорного кулера до 166 мм, вы сможете без труда установить мощные современные компоненты. Семь слотов расширения дают возможность для дальнейших апгрейдов и установки дополнительных карт. В нижней части корпуса предусмотрено удобное расположение блока питания, что способствует улучшению его охлаждения и упрощает управление кабелями. Для хранения данных корпус предусматривает два внутренних отсека для накопителей формата 2,5 дюйма и один отсек для 3,5-дюймовых устройств, что позволяет установить как твердотельные накопители, так и традиционные HDD. С весом 8,2 кг, корпус XPG надежно стоит на своем месте, обеспечивая устойчивость и защиту установленным компонентам. Эта модель идеально подойдет как для опытных пользователей, так и для новичков, стремящихся создать мощный и стильный ПК.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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