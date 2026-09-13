Корпус XPG VALOR STORM BLACK (VALORSTORMMTWOF-BKCWW)
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Характеристики
Описание товара Корпус XPG VALOR STORM BLACK (VALORSTORMMTWOF-BKCWW)
Корпус XPG представляет собой стильное и функциональное решение для сборки вашего компьютера. Изготовленный из прочной стали и выполненный в элегантном черном цвете, этот корпус отвечает высоким стандартам качества и надежности, характерным для бренда XPG. Поддерживая форм-факторы материнских плат mini-ITX, ATX и mATX, корпус является универсальным выбором для различных конфигураций. Его форм-фактор Midi-Tower предоставляет достаточное пространство для установки компонентов высокой мощности, оставаясь при этом компактным и удобным для размещения в любом интерьере. Корпус оснащен боковой стенкой с окном, что позволяет демонстрировать внутреннее устройство вашего системного блока. С максимальной длиной видеокарты до 335 мм и максимальной высотой процессорного кулера до 166 мм, вы сможете без труда установить мощные современные компоненты. Семь слотов расширения дают возможность для дальнейших апгрейдов и установки дополнительных карт. В нижней части корпуса предусмотрено удобное расположение блока питания, что способствует улучшению его охлаждения и упрощает управление кабелями. Для хранения данных корпус предусматривает два внутренних отсека для накопителей формата 2,5 дюйма и один отсек для 3,5-дюймовых устройств, что позволяет установить как твердотельные накопители, так и традиционные HDD. С весом 8,2 кг, корпус XPG надежно стоит на своем месте, обеспечивая устойчивость и защиту установленным компонентам. Эта модель идеально подойдет как для опытных пользователей, так и для новичков, стремящихся создать мощный и стильный ПК.
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Теги товара: Сталь, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью
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Теги товара: Сталь, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью
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