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Корпус ACD M2-500 (M2 (MO-SG28-S500)) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус ACD M2-500 (M2 (MO-SG28-S500))

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Корпус ACD M2-500 (M2 (MO-SG28-S500)) - фото 1
Корпус ACD M2-500 (M2 (MO-SG28-S500)) - фото 2
Корпус ACD M2-500 (M2 (MO-SG28-S500)) - фото 3
Корпус ACD M2-500 (M2 (MO-SG28-S500)) - фото 4
Корпус ACD M2-500 (M2 (MO-SG28-S500)) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус ACD M2-500 (M2 (MO-SG28-S500)) - фото 1
  • Корпус ACD M2-500 (M2 (MO-SG28-S500)) - фото 2
  • Корпус ACD M2-500 (M2 (MO-SG28-S500)) - фото 3
  • Корпус ACD M2-500 (M2 (MO-SG28-S500)) - фото 4
  • Корпус ACD M2-500 (M2 (MO-SG28-S500)) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718590
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Характеристики

Бренд
ACD
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
да
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
190 x 354 x 300 мм
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
255
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка
FRGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Мощность блока питания, Вт
500
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х37х24
Вес, кг.
4.68

Описание товара Корпус ACD M2-500 (M2 (MO-SG28-S500))

Корпус ACD — это элегантное решение для создания компактного и функционального компьютера. Выполненный в черном цвете с элементами из пластика и металла, этот корпус идеально впишется в любой интерьер. Благодаря поддержке форматов материнских плат mini-ITX и mATX, корпус подходит для сборки разнообразных конфигураций. Несмотря на свои компактные размеры типа Mini-Tower, корпус предоставляет достаточно места для установки процессорного кулера высотой до 160 мм и видеокарты длиной до 255 мм. Корпус оснащен верхним блоком питания и обладает хорошей вместимостью для хранения данных — в него можно установить до четырех 2,5-дюймовых и двух 3,5-дюймовых накопителей. Для расширения функциональности предусмотрены четыре слота расширения. Предустановлены три вентилятора размером 120 мм, которые обеспечивают эффективное охлаждение системы. Дополнительную эстетическую привлекательность корпусу придает подсветка FRGB, которая добавляет яркости и стиля вашему рабочему месту. Корпус ACD сочетает в себе стиль, качество и продуманность конструкции, предлагая отличное решение для сборки вашего следующего ПК.

Отзывы о товаре Корпус ACD M2-500 (M2 (MO-SG28-S500))




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Характеристики
Бренд
ACD
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
да
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
190 x 354 x 300 мм
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
255
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка
FRGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Развернуть
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Мощность блока питания, Вт
500
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ACD — это элегантное решение для создания компактного и функционального компьютера. Выполненный в черном цвете с элементами из пластика и металла, этот корпус идеально впишется в любой интерьер. Благодаря поддержке форматов материнских плат mini-ITX и mATX, корпус подходит для сборки разнообразных конфигураций. Несмотря на свои компактные размеры типа Mini-Tower, корпус предоставляет достаточно места для установки процессорного кулера высотой до 160 мм и видеокарты длиной до 255 мм. Корпус оснащен верхним блоком питания и обладает хорошей вместимостью для хранения данных — в него можно установить до четырех 2,5-дюймовых и двух 3,5-дюймовых накопителей. Для расширения функциональности предусмотрены четыре слота расширения. Предустановлены три вентилятора размером 120 мм, которые обеспечивают эффективное охлаждение системы. Дополнительную эстетическую привлекательность корпусу придает подсветка FRGB, которая добавляет яркости и стиля вашему рабочему месту. Корпус ACD сочетает в себе стиль, качество и продуманность конструкции, предлагая отличное решение для сборки вашего следующего ПК.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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