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Корпус MSI MAG FORGE M100R, MATX, BLACK купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус MSI MAG FORGE M100R, MATX, BLACK

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Корпус MSI MAG FORGE M100R, MATX, BLACK - фото 1
Корпус MSI MAG FORGE M100R, MATX, BLACK - фото 2
Корпус MSI MAG FORGE M100R, MATX, BLACK - фото 3
Корпус MSI MAG FORGE M100R, MATX, BLACK - фото 4
Корпус MSI MAG FORGE M100R, MATX, BLACK - фото 5
Корпус MSI MAG FORGE M100R, MATX, BLACK - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус MSI MAG FORGE M100R, MATX, BLACK - фото 1
  • Корпус MSI MAG FORGE M100R, MATX, BLACK - фото 2
  • Корпус MSI MAG FORGE M100R, MATX, BLACK - фото 3
  • Корпус MSI MAG FORGE M100R, MATX, BLACK - фото 4
  • Корпус MSI MAG FORGE M100R, MATX, BLACK - фото 5
  • Корпус MSI MAG FORGE M100R, MATX, BLACK - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 613089
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Корпуса
Размеры в упаковке, см
20х20х10
Вес, кг.
4.94

Описание товара Корпус MSI MAG FORGE M100R, MATX, BLACK

Игровые корпуса MSI отличаются продуманным охлаждением. С ними вам не придется беспокоиться об опасности перегрева компонентов. Благодаря перфорированной передней панели воздух беспрепятственно проникает внутрь, что обеспечивает эффективное охлаждение компонентов. Это способствует достижению максимальной производительности, несмотря на компактный форм-фактор micro-ATX.

Отзывы о товаре Корпус MSI MAG FORGE M100R, MATX, BLACK




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Корпуса
Описание
Игровые корпуса MSI отличаются продуманным охлаждением. С ними вам не придется беспокоиться об опасности перегрева компонентов. Благодаря перфорированной передней панели воздух беспрепятственно проникает внутрь, что обеспечивает эффективное охлаждение компонентов. Это способствует достижению максимальной производительности, несмотря на компактный форм-фактор micro-ATX.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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