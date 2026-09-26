Корпус MSI MAG FORGE M100R, MATX, BLACK
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 613089
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
20х20х10
Вес, кг.
4.94
Описание товара Корпус MSI MAG FORGE M100R, MATX, BLACK
Игровые корпуса MSI отличаются продуманным охлаждением. С ними вам не придется беспокоиться об опасности перегрева компонентов. Благодаря перфорированной передней панели воздух беспрепятственно проникает внутрь, что обеспечивает эффективное охлаждение компонентов. Это способствует достижению максимальной производительности, несмотря на компактный форм-фактор micro-ATX.
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Игровые корпуса MSI отличаются продуманным охлаждением. С ними вам не придется беспокоиться об опасности перегрева компонентов. Благодаря перфорированной передней панели воздух беспрепятственно проникает внутрь, что обеспечивает эффективное охлаждение компонентов. Это способствует достижению максимальной производительности, несмотря на компактный форм-фактор micro-ATX.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Корпус MSI MAG FORGE M100R, MATX, BLACK - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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