Корпус Zalman S5 NEO White
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Характеристики
Описание товара Корпус Zalman S5 NEO White
Корпус Zalman представляет собой элегантное и функциональное решение для вашего ПК. Выполненный в стильном белом цвете, он станет отличным дополнением как для домашнего, так и для офисного интерьера. Весом в 8,3 кг, корпус изготовлен из высококачественной стали, что обеспечивает надежность и долговечность конструкции. Корпус Zalman поддерживает форм-факторы материнских плат mini-ITX, ATX и mATX, предлагая широкий спектр возможностей для сборки. Внутри достаточно места для установки процессорного кулера высотой до 165 мм, а блок питания удобно размещается в нижней части корпуса, что способствует лучшему охлаждению и управлению кабелями. Для эффективного отвода тепла корпус комплектуется четырьмя встроенными вентиляторами размером 120 мм, создавая благоприятные условия для поддержания оптимальной температуры внутренних компонентов. Существует возможность установки дополнительной системы охлаждения для более мощных конфигураций. Корпус предлагает два внутренних отсека для устройств формата 3.5 дюйма и два отсека для 2.5-дюймовых накопителей, обеспечивая достаточное пространство для всех ваших данных и проектов. Наличие семи слотов расширения позволяет пользователю установить необходимые карты расширения, повышая тем самым функциональность системы. Боковая стенка корпуса оснащена окном, предоставляющим визуальный доступ к компонентам и позволяющим любоваться внутренним убранством вашей сборки. Отсутствие передней двери упрощает доступ к портам и элементам управления на передней панели. Типоразмер Midi-Tower делает корпус Zalman универсальным выбором для тех, кто ищет баланс между вместительностью и компактностью. Это надежный и эффективный элемент для любого системного блока, идеально подходящий для индивидуальных сборок и обновлений.
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