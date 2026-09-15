Корпус Ginzzu GL300
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Характеристики
Описание товара Корпус Ginzzu GL300
Корпус Ginzzu - это стильный и функциональный корпус для сборки современного ПК, идеально подходящий для энтузиастов и геймеров. Изготовленный из высококачественной стали, этот корпус обеспечивает надежность и долговечность конструкции. Типоразмер Midi-Tower позволяет разместить его в различных условиях, сохраняя при этом достаточно пространства для установки необходимых компонентов. Корпус выполнен в элегантном черном цвете и оснащён RGB-подсветкой, добавляющей яркий и эффектный внешний вид вашему компьютеру. Наличие передней дверцы придаёт корпусу дополнительную утонченность и обеспечивает легкий доступ к внутренним компонентам. Вместительный и продуманный внутренний дизайн корпуса Ginzzu поддерживает установку материнских плат форм-факторов mini-ITX, ATX, mATX и даже E-ATX. Он позволяет установить процессорные кулеры высотой до 160 мм и видеокарты длиной до 330 мм, что обеспечивает широкую совместимость с различными комплектующими. Для удобной организации хранения данных предусмотрено три внутренних отсека для накопителей формата 2,5 дюйма и один отсек для накопителя размером 3,5 дюйма. Также имеется один отсек размером 5,25 дюйма для установки дополнительного оборудования, такого как оптический привод или контроллер. Питание системы обеспечивается удобным размещением блока питания в нижней части корпуса, что способствует более эффективному распределению тепла и поддержанию оптимальной температуры внутри. Вес корпуса составляет 5,2 кг, что делает его достаточно легким для переноса, одновременно сохраняя устойчивость конструкции. Корпус Ginzzu – идеальный выбор для тех, кто ищет высокую функциональность, стильный дизайн и гибкость в сборке собственного ПК.
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Теги товара: Сталь, 2x 120 мм, Нижнее, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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Теги товара: Сталь, 2x 120 мм, Нижнее, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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