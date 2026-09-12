Корпус Formula Crystal Z8 белый (CRYSTAL Z8 W)
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Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675177
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
230x456x435
Макс. высота процессорного кулера
185
Максимальная длина видеокарты
420
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 3 x 120 мм, нижних 3 x 120 мм, боковых 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 3.1 x1, USB 2.0 x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
прозрачный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х35
Вес, кг.
4.2
Описание товара Корпус Formula Crystal Z8 белый (CRYSTAL Z8 W)
Компьютерный корпус обладает прочной структурой, которая надежно фиксирует компьютерные комплектующие и защищает их от внешних физических воздействий.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: USB 2.0, USB 3.0, Нижнее, Игровой корпус, Со стеклянной боковой панелью
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
230x456x435
Макс. высота процессорного кулера
185
Максимальная длина видеокарты
420
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 3 x 120 мм, нижних 3 x 120 мм, боковых 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 3.1 x1, USB 2.0 x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
прозрачный
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Страна производитель
Китай
Компьютерный корпус обладает прочной структурой, которая надежно фиксирует компьютерные комплектующие и защищает их от внешних физических воздействий.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: USB 2.0, USB 3.0, Нижнее, Игровой корпус, Со стеклянной боковой панелью
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: USB 2.0, USB 3.0, Нижнее, Игровой корпус, Со стеклянной боковой панелью
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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