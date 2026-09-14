Корпус PCCooler C3 T500 BK
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Характеристики
Описание товара Корпус PCCooler C3 T500 BK
Корпус PCCooler C3 T500 является воплощением классического стиля, продуманной конструкции и мощных характеристик. В оснащение данной модели входят слоты для установки материнской платы, графического адаптера, нескольких накопителей, а также до 9 вентиляторов и жидкостной системы охлаждения. К одним из преимуществ относится модульная конструкция, которая позволяет легко модернизировать аппаратную платформу ПК. На панели ввода/вывода расположены востребованные интерфейсы для подключения устройств периферии и кнопки управления. Из других особенностей PCCooler C3 T500 отмечаются стеклянные панели и удобная укладка кабелей.
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Теги товара: Сталь, 2x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, С вентилятором
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Теги товара: Сталь, 2x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, С вентилятором
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