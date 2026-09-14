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Корпус PCCooler C3 T500 BK купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус PCCooler C3 T500 BK

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Корпус PCCooler C3 T500 BK - фото 1
Корпус PCCooler C3 T500 BK - фото 2
Корпус PCCooler C3 T500 BK - фото 3
Корпус PCCooler C3 T500 BK - фото 4
Корпус PCCooler C3 T500 BK - фото 5
Корпус PCCooler C3 T500 BK - фото 6
Корпус PCCooler C3 T500 BK - фото 7
Корпус PCCooler C3 T500 BK - фото 8
Корпус PCCooler C3 T500 BK - фото 9
Корпус PCCooler C3 T500 BK - фото 10
Корпус PCCooler C3 T500 BK - фото 11
Корпус PCCooler C3 T500 BK - фото 12
Корпус PCCooler C3 T500 BK - фото 13
Корпус PCCooler C3 T500 BK - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус PCCooler C3 T500 BK - фото 1
  • Корпус PCCooler C3 T500 BK - фото 2
  • Корпус PCCooler C3 T500 BK - фото 3
  • Корпус PCCooler C3 T500 BK - фото 4
  • Корпус PCCooler C3 T500 BK - фото 5
  • Корпус PCCooler C3 T500 BK - фото 6
  • Корпус PCCooler C3 T500 BK - фото 7
  • Корпус PCCooler C3 T500 BK - фото 8
  • Корпус PCCooler C3 T500 BK - фото 9
  • Корпус PCCooler C3 T500 BK - фото 10
  • Корпус PCCooler C3 T500 BK - фото 11
  • Корпус PCCooler C3 T500 BK - фото 12
  • Корпус PCCooler C3 T500 BK - фото 13
  • Корпус PCCooler C3 T500 BK - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726790
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Характеристики

Бренд
PcCOOLER
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
295 х 368 х 415 мм
Максимальная длина видеокарты
400
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
сбоку: 2x120 мм, сверху: 3x120 мм или 2x140 мм, снизу: 3x120 мм или 2x140 мм
Разъемы на передней панели
USB 3.0: 2шт, USB 3.1 Type-C: 1шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
6
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х47х39
Вес, кг.
8.2

Описание товара Корпус PCCooler C3 T500 BK

Корпус PCCooler C3 T500 является воплощением классического стиля, продуманной конструкции и мощных характеристик. В оснащение данной модели входят слоты для установки материнской платы, графического адаптера, нескольких накопителей, а также до 9 вентиляторов и жидкостной системы охлаждения. К одним из преимуществ относится модульная конструкция, которая позволяет легко модернизировать аппаратную платформу ПК. На панели ввода/вывода расположены востребованные интерфейсы для подключения устройств периферии и кнопки управления. Из других особенностей PCCooler C3 T500 отмечаются стеклянные панели и удобная укладка кабелей.

Отзывы о товаре Корпус PCCooler C3 T500 BK




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Характеристики
Бренд
PcCOOLER
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
295 х 368 х 415 мм
Максимальная длина видеокарты
400
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
сбоку: 2x120 мм, сверху: 3x120 мм или 2x140 мм, снизу: 3x120 мм или 2x140 мм
Разъемы на передней панели
USB 3.0: 2шт, USB 3.1 Type-C: 1шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
6
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус PCCooler C3 T500 является воплощением классического стиля, продуманной конструкции и мощных характеристик. В оснащение данной модели входят слоты для установки материнской платы, графического адаптера, нескольких накопителей, а также до 9 вентиляторов и жидкостной системы охлаждения. К одним из преимуществ относится модульная конструкция, которая позволяет легко модернизировать аппаратную платформу ПК. На панели ввода/вывода расположены востребованные интерфейсы для подключения устройств периферии и кнопки управления. Из других особенностей PCCooler C3 T500 отмечаются стеклянные панели и удобная укладка кабелей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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