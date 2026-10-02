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Корпус Thermaltake Divider 500 TG Snow белый (CA-1T4-00M6WN-01) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Thermaltake Divider 500 TG Snow белый (CA-1T4-00M6WN-01)

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Корпус Thermaltake Divider 500 TG Snow белый (CA-1T4-00M6WN-01) - фото 1
Корпус Thermaltake Divider 500 TG Snow белый (CA-1T4-00M6WN-01) - фото 2
Корпус Thermaltake Divider 500 TG Snow белый (CA-1T4-00M6WN-01) - фото 3
Корпус Thermaltake Divider 500 TG Snow белый (CA-1T4-00M6WN-01) - фото 4
Корпус Thermaltake Divider 500 TG Snow белый (CA-1T4-00M6WN-01) - фото 5
Корпус Thermaltake Divider 500 TG Snow белый (CA-1T4-00M6WN-01) - фото 6
Корпус Thermaltake Divider 500 TG Snow белый (CA-1T4-00M6WN-01) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Thermaltake Divider 500 TG Snow белый (CA-1T4-00M6WN-01) - фото 1
  • Корпус Thermaltake Divider 500 TG Snow белый (CA-1T4-00M6WN-01) - фото 2
  • Корпус Thermaltake Divider 500 TG Snow белый (CA-1T4-00M6WN-01) - фото 3
  • Корпус Thermaltake Divider 500 TG Snow белый (CA-1T4-00M6WN-01) - фото 4
  • Корпус Thermaltake Divider 500 TG Snow белый (CA-1T4-00M6WN-01) - фото 5
  • Корпус Thermaltake Divider 500 TG Snow белый (CA-1T4-00M6WN-01) - фото 6
  • Корпус Thermaltake Divider 500 TG Snow белый (CA-1T4-00M6WN-01) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 635185
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Характеристики

Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
230x530x466
Макс. высота процессорного кулера
150
Максимальная длина видеокарты
390
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм, боковых 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
14
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
7
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х55х33
Вес, кг.
14.37

Описание товара Корпус Thermaltake Divider 500 TG Snow белый (CA-1T4-00M6WN-01)

Корпус Thermaltake Divider 500 TG ARGB – яркий пример сочетания эффективности и эффектности. Модель отличается броским дизайном, главными особенностями которого является наличие треугольных боковых панелей (2 из которых можно менять на входящие в комплект). Обращает на себя внимание и эффектная ARGB подсветка вентиляторов, отличный обзор которой гарантирует прозрачная фронтальная панель. Корпус Thermaltake Divider 500 TG ARGB соответствует типоразмеру Mid-Tower. Устройство обладает впечатляющей вместительностью. Длина, ширина и высота корпуса равны 466, 230 и 530 мм соответственно. Модель подходит для сборки производительного игрового компьютера или универсального системного блока высокого класса. Корпус совместим с системными платами 3 форм-факторов – Micro-ATX, Mini-ITX и Standard-ATX. Максимально допустимая высота кулера процессора составляет 150 мм. Предельная длина совместимых видеокарт очень велика – 390 мм. Блок питания в комплекте отсутствует. Вам потребуется БП форм-фактора ATX с длиной не более 220 мм.

Отзывы о товаре Корпус Thermaltake Divider 500 TG Snow белый (CA-1T4-00M6WN-01)




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Характеристики
Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
230x530x466
Макс. высота процессорного кулера
150
Максимальная длина видеокарты
390
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм, боковых 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x 1
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
14
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
7
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Thermaltake Divider 500 TG ARGB – яркий пример сочетания эффективности и эффектности. Модель отличается броским дизайном, главными особенностями которого является наличие треугольных боковых панелей (2 из которых можно менять на входящие в комплект). Обращает на себя внимание и эффектная ARGB подсветка вентиляторов, отличный обзор которой гарантирует прозрачная фронтальная панель. Корпус Thermaltake Divider 500 TG ARGB соответствует типоразмеру Mid-Tower. Устройство обладает впечатляющей вместительностью. Длина, ширина и высота корпуса равны 466, 230 и 530 мм соответственно. Модель подходит для сборки производительного игрового компьютера или универсального системного блока высокого класса. Корпус совместим с системными платами 3 форм-факторов – Micro-ATX, Mini-ITX и Standard-ATX. Максимально допустимая высота кулера процессора составляет 150 мм. Предельная длина совместимых видеокарт очень велика – 390 мм. Блок питания в комплекте отсутствует. Вам потребуется БП форм-фактора ATX с длиной не более 220 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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