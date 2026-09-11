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Корпус INWIN PE689BL IP-S600BQ3-3 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус INWIN PE689BL IP-S600BQ3-3

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Корпус INWIN PE689BL IP-S600BQ3-3 - фото 1
Корпус INWIN PE689BL IP-S600BQ3-3 - фото 2
Корпус INWIN PE689BL IP-S600BQ3-3 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус INWIN PE689BL IP-S600BQ3-3 - фото 1
  • Корпус INWIN PE689BL IP-S600BQ3-3 - фото 2
  • Корпус INWIN PE689BL IP-S600BQ3-3 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 602899
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Характеристики

Бренд
InWin
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
200x430x488
Макс. высота процессорного кулера
172
Максимальная длина видеокарты
290
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 92 мм или 1 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм
Разъемы на передней панели
USB 3.0 x2, 3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Число внутренних отсеков 3.5
6
Число отсеков 5,25
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х10
Вес, кг.
8.2

Описание товара Корпус INWIN PE689BL IP-S600BQ3-3

Корпус InWin PE689 600W Black USB3.0 - это элегантный Midi-Tower корпус, который отлично подойдет для сборки игрового или рабочего компьютера. Сочетание стильного дизайна и высокой функциональности делает его прекрасным выбором для тех, кто ценит качество и надежность. Этот корпус оснащен блоком питания мощностью 600 Вт, что обеспечивает достаточно энергии для работы современных компонентов и видеокарт. Расположение блока питания в верхней части корпуса обеспечивает эффективное охлаждение и улучшает циркуляцию воздуха внутри системы. InWin PE689 имеет внешние отсеки 5.25, которые позволяют установить оптические приводы, и внутренние отсеки 3.5, где можно разместить жесткие диски. Кроме того, в корпусе предусмотрены дополнительные отсеки для установки SSD и других устройств хранения данных. Количество слотов расширения в этом корпусе составляет 7, что позволяет установить большое количество видеокарт и других расширенных компонентов. Размещение HDD в корпусе осуществляется поперечно, что упрощает доступ к жестким дискам и обеспечивает удобство при обслуживании системы.

Отзывы о товаре Корпус INWIN PE689BL IP-S600BQ3-3




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
InWin
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
200x430x488
Макс. высота процессорного кулера
172
Максимальная длина видеокарты
290
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 92 мм или 1 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм
Разъемы на передней панели
USB 3.0 x2, 3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Число внутренних отсеков 3.5
6
Развернуть
Число отсеков 5,25
4
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус InWin PE689 600W Black USB3.0 - это элегантный Midi-Tower корпус, который отлично подойдет для сборки игрового или рабочего компьютера. Сочетание стильного дизайна и высокой функциональности делает его прекрасным выбором для тех, кто ценит качество и надежность. Этот корпус оснащен блоком питания мощностью 600 Вт, что обеспечивает достаточно энергии для работы современных компонентов и видеокарт. Расположение блока питания в верхней части корпуса обеспечивает эффективное охлаждение и улучшает циркуляцию воздуха внутри системы. InWin PE689 имеет внешние отсеки 5.25, которые позволяют установить оптические приводы, и внутренние отсеки 3.5, где можно разместить жесткие диски. Кроме того, в корпусе предусмотрены дополнительные отсеки для установки SSD и других устройств хранения данных. Количество слотов расширения в этом корпусе составляет 7, что позволяет установить большое количество видеокарт и других расширенных компонентов. Размещение HDD в корпусе осуществляется поперечно, что упрощает доступ к жестким дискам и обеспечивает удобство при обслуживании системы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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