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Корпус Thermaltake The Tower 500 черный (CA-1X1-00M1WN-00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Thermaltake The Tower 500 черный (CA-1X1-00M1WN-00)

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Корпус Thermaltake The Tower 500 черный (CA-1X1-00M1WN-00) - фото 1
Корпус Thermaltake The Tower 500 черный (CA-1X1-00M1WN-00) - фото 2
Корпус Thermaltake The Tower 500 черный (CA-1X1-00M1WN-00) - фото 3
Корпус Thermaltake The Tower 500 черный (CA-1X1-00M1WN-00) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Thermaltake The Tower 500 черный (CA-1X1-00M1WN-00) - фото 1
  • Корпус Thermaltake The Tower 500 черный (CA-1X1-00M1WN-00) - фото 2
  • Корпус Thermaltake The Tower 500 черный (CA-1X1-00M1WN-00) - фото 3
  • Корпус Thermaltake The Tower 500 черный (CA-1X1-00M1WN-00) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 557745
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Характеристики

Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
388x608x398
Макс. высота процессорного кулера
275
Максимальная длина видеокарты
355
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 120 мм, тыловых 2 x 140 или 2 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм, нижних 2 x 140 или 2 x 120 мм, боковых 3 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x4, USB 3.2 Gen 2 Type-C x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
9
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
8
Число внутренних отсеков 3.5
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х40х39
Вес, кг.
14.8

Описание товара Корпус Thermaltake The Tower 500 черный (CA-1X1-00M1WN-00)

Корпус Thermaltake The Tower 500 – вертикально ориентированная модель типоразмера Mid-Tower с высотой 608 мм. 3 панели из 4-миллиметрового закаленного стекла обеспечивают панорамный обзор конфигурации ПК. Корпус совместим с материнскими платами 4 форм-факторов – E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX и Standard-ATX. Модель рассчитана на создание мощного игрового компьютера, графической рабочей станции или универсального высокопроизводительного ПК. Монтажный размер радиатора системы жидкостного охлаждения ограничен 360 мм. Внутреннее пространство системного блока защищено от загрязнений 7 быстросъемными противопылевыми фильтрами с фиксацией на магнитах. В базовое оснащение модели входят 2 тыловых вентилятора. Корпус Thermaltake The Tower 500 совместим с видеокартами, длина которых не превышает 355 мм. Максимальная высота процессорного кулера составляет 275 мм. 9 слотов расширения имеют горизонтальную ориентацию. Корпус поставляется без источника питания. Пользователю потребуется БП форм-фактора ATX с длиной не более 200 мм.

Отзывы о товаре Корпус Thermaltake The Tower 500 черный (CA-1X1-00M1WN-00)




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Характеристики
Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
388x608x398
Макс. высота процессорного кулера
275
Максимальная длина видеокарты
355
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 120 мм, тыловых 2 x 140 или 2 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм, нижних 2 x 140 или 2 x 120 мм, боковых 3 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x4, USB 3.2 Gen 2 Type-C x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
9
Типоразмер
Midi-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
8
Число внутренних отсеков 3.5
8
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Thermaltake The Tower 500 – вертикально ориентированная модель типоразмера Mid-Tower с высотой 608 мм. 3 панели из 4-миллиметрового закаленного стекла обеспечивают панорамный обзор конфигурации ПК. Корпус совместим с материнскими платами 4 форм-факторов – E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX и Standard-ATX. Модель рассчитана на создание мощного игрового компьютера, графической рабочей станции или универсального высокопроизводительного ПК. Монтажный размер радиатора системы жидкостного охлаждения ограничен 360 мм. Внутреннее пространство системного блока защищено от загрязнений 7 быстросъемными противопылевыми фильтрами с фиксацией на магнитах. В базовое оснащение модели входят 2 тыловых вентилятора. Корпус Thermaltake The Tower 500 совместим с видеокартами, длина которых не превышает 355 мм. Максимальная высота процессорного кулера составляет 275 мм. 9 слотов расширения имеют горизонтальную ориентацию. Корпус поставляется без источника питания. Пользователю потребуется БП форм-фактора ATX с длиной не более 200 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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