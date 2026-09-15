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Корпус Deepcool MATREXX 55 MESH черный (DP-ATX-MATREXX55-MESH) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Deepcool MATREXX 55 MESH черный (DP-ATX-MATREXX55-MESH)

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Корпус Deepcool MATREXX 55 MESH черный (DP-ATX-MATREXX55-MESH) - фото 1
Корпус Deepcool MATREXX 55 MESH черный (DP-ATX-MATREXX55-MESH) - фото 2
Корпус Deepcool MATREXX 55 MESH черный (DP-ATX-MATREXX55-MESH) - фото 3
Корпус Deepcool MATREXX 55 MESH черный (DP-ATX-MATREXX55-MESH) - фото 4
Корпус Deepcool MATREXX 55 MESH черный (DP-ATX-MATREXX55-MESH) - фото 5
Корпус Deepcool MATREXX 55 MESH черный (DP-ATX-MATREXX55-MESH) - фото 6
Корпус Deepcool MATREXX 55 MESH черный (DP-ATX-MATREXX55-MESH) - фото 7
Корпус Deepcool MATREXX 55 MESH черный (DP-ATX-MATREXX55-MESH) - фото 8
Корпус Deepcool MATREXX 55 MESH черный (DP-ATX-MATREXX55-MESH) - фото 9
Корпус Deepcool MATREXX 55 MESH черный (DP-ATX-MATREXX55-MESH) - фото 10
Корпус Deepcool MATREXX 55 MESH черный (DP-ATX-MATREXX55-MESH) - фото 11
Корпус Deepcool MATREXX 55 MESH черный (DP-ATX-MATREXX55-MESH) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Deepcool MATREXX 55 MESH черный (DP-ATX-MATREXX55-MESH) - фото 1
  • Корпус Deepcool MATREXX 55 MESH черный (DP-ATX-MATREXX55-MESH) - фото 2
  • Корпус Deepcool MATREXX 55 MESH черный (DP-ATX-MATREXX55-MESH) - фото 3
  • Корпус Deepcool MATREXX 55 MESH черный (DP-ATX-MATREXX55-MESH) - фото 4
  • Корпус Deepcool MATREXX 55 MESH черный (DP-ATX-MATREXX55-MESH) - фото 5
  • Корпус Deepcool MATREXX 55 MESH черный (DP-ATX-MATREXX55-MESH) - фото 6
  • Корпус Deepcool MATREXX 55 MESH черный (DP-ATX-MATREXX55-MESH) - фото 7
  • Корпус Deepcool MATREXX 55 MESH черный (DP-ATX-MATREXX55-MESH) - фото 8
  • Корпус Deepcool MATREXX 55 MESH черный (DP-ATX-MATREXX55-MESH) - фото 9
  • Корпус Deepcool MATREXX 55 MESH черный (DP-ATX-MATREXX55-MESH) - фото 10
  • Корпус Deepcool MATREXX 55 MESH черный (DP-ATX-MATREXX55-MESH) - фото 11
  • Корпус Deepcool MATREXX 55 MESH черный (DP-ATX-MATREXX55-MESH) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 480 руб. 
Начислим 72 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 596472
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Корпус Deepcool MATREXX 55 MESH черный (DP-ATX-MATREXX55-MESH)
4 480 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
210x478x435
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
370
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х52х28
Вес, кг.
6

Описание товара Корпус Deepcool MATREXX 55 MESH черный (DP-ATX-MATREXX55-MESH)

Корпус DEEPCOOL MATREXX 55 MESH [DP-ATX-MATREXX55-MESH] – геймерская конструкция, которая объединяет качество, стиль и функциональность. Она имеет металлический каркас и многослойную конструкцию из стекла и прочных пластиков. Корпус DEEPCOOL MATREXX 55 MESH [DP-ATX-MATREXX55-MESH] поддерживает установку материнских плат типов E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX, включает места для размещения вентиляторов и предусматривает пространство для установки накопителей. В конфигурации имеются прозрачное боковое окно и светодиодная подсветка. Они сделают вашу систему яркой и стильной.

Отзывы о товаре Корпус Deepcool MATREXX 55 MESH черный (DP-ATX-MATREXX55-MESH)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
210x478x435
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
370
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус DEEPCOOL MATREXX 55 MESH [DP-ATX-MATREXX55-MESH] – геймерская конструкция, которая объединяет качество, стиль и функциональность. Она имеет металлический каркас и многослойную конструкцию из стекла и прочных пластиков. Корпус DEEPCOOL MATREXX 55 MESH [DP-ATX-MATREXX55-MESH] поддерживает установку материнских плат типов E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX, включает места для размещения вентиляторов и предусматривает пространство для установки накопителей. В конфигурации имеются прозрачное боковое окно и светодиодная подсветка. Они сделают вашу систему яркой и стильной.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Deepcool MATREXX 55 MESH черный (DP-ATX-MATREXX55-MESH) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4480 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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