Корпус Deepcool Smarter (DP-MATX-SMTR) Black
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус Deepcool Smarter (DP-MATX-SMTR) Black
Корпус Micro ATX Deepcool Smarter с типоразмером Mini-Tower изготовлен из стали и пластика в классическом черном цвете и украшен сеткой на передней панели. Такой внешний вид впишется в строгую обстановку офисных помещений. Micro ATX Deepcool Smarter имеет следующие параметры: длина 420 мм, ширина 201 мм, высота 365 мм, вес составляет 3.4 кг. Блок питания с горизонтальной ориентацией расположен в верхней части корпуса. Благодаря габаритам данной модели, в этот корпус можно вместить карту размером 320 мм и довольно большой кулер – 166х166 мм. Внутреннее охлаждение создано так, чтобы можно было разместить до 3-х вентиляторов одновременно и предотвратить перегрев системы даже во время пиковых нагрузок. На фронтальной части расположен индикатор HDD, разъем для аудиоустройств и два входа USB: 3.0 и 2.0. Для удобства есть специальное отделение для прокладки кабелей за задней стенкой и набор крепежных винтов в комплекте.
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Теги товара: Нет, USB 3.0, Верхнее, Игровой корпус
Достоинства:
Комментарий:
товар хороший, продувает нормально, сильно не греется
Отзывы о товаре Корпус Deepcool Smarter (DP-MATX-SMTR) Black
Достоинства:
Комментарий:
товар хороший, продувает нормально, сильно не греется