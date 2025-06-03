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Корпус Deepcool Smarter (DP-MATX-SMTR) Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Deepcool Smarter (DP-MATX-SMTR) Black

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Корпус Deepcool Smarter (DP-MATX-SMTR) Black - фото 1
Корпус Deepcool Smarter (DP-MATX-SMTR) Black - фото 2
Корпус Deepcool Smarter (DP-MATX-SMTR) Black - фото 3
Корпус Deepcool Smarter (DP-MATX-SMTR) Black - фото 4
Корпус Deepcool Smarter (DP-MATX-SMTR) Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Deepcool Smarter (DP-MATX-SMTR) Black - фото 1
  • Корпус Deepcool Smarter (DP-MATX-SMTR) Black - фото 2
  • Корпус Deepcool Smarter (DP-MATX-SMTR) Black - фото 3
  • Корпус Deepcool Smarter (DP-MATX-SMTR) Black - фото 4
  • Корпус Deepcool Smarter (DP-MATX-SMTR) Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300972
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
201x365x420
Макс. высота процессорного кулера
166
Максимальная длина видеокарты
320
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 или 1 x 90 или 1 x 80 мм, тыловых 1 x 120 или 1 x 90 или 1 x 80 мм, боковых 1 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х40х15
Вес, кг.
3.65

Описание товара Корпус Deepcool Smarter (DP-MATX-SMTR) Black

Корпус Micro ATX Deepcool Smarter с типоразмером Mini-Tower изготовлен из стали и пластика в классическом черном цвете и украшен сеткой на передней панели. Такой внешний вид впишется в строгую обстановку офисных помещений. Micro ATX Deepcool Smarter имеет следующие параметры: длина 420 мм, ширина 201 мм, высота 365 мм, вес составляет 3.4 кг. Блок питания с горизонтальной ориентацией расположен в верхней части корпуса. Благодаря габаритам данной модели, в этот корпус можно вместить карту размером 320 мм и довольно большой кулер – 166х166 мм. Внутреннее охлаждение создано так, чтобы можно было разместить до 3-х вентиляторов одновременно и предотвратить перегрев системы даже во время пиковых нагрузок. На фронтальной части расположен индикатор HDD, разъем для аудиоустройств и два входа USB: 3.0 и 2.0. Для удобства есть специальное отделение для прокладки кабелей за задней стенкой и набор крепежных винтов в комплекте.

Отзывы о товаре Корпус Deepcool Smarter (DP-MATX-SMTR) Black

Источник: Яндекс Маркет
03.06.2025
Александр З.

Достоинства:


Комментарий:
товар хороший, продувает нормально, сильно не греется



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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
201x365x420
Макс. высота процессорного кулера
166
Максимальная длина видеокарты
320
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 или 1 x 90 или 1 x 80 мм, тыловых 1 x 120 или 1 x 90 или 1 x 80 мм, боковых 1 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Развернуть
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
1
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Micro ATX Deepcool Smarter с типоразмером Mini-Tower изготовлен из стали и пластика в классическом черном цвете и украшен сеткой на передней панели. Такой внешний вид впишется в строгую обстановку офисных помещений. Micro ATX Deepcool Smarter имеет следующие параметры: длина 420 мм, ширина 201 мм, высота 365 мм, вес составляет 3.4 кг. Блок питания с горизонтальной ориентацией расположен в верхней части корпуса. Благодаря габаритам данной модели, в этот корпус можно вместить карту размером 320 мм и довольно большой кулер – 166х166 мм. Внутреннее охлаждение создано так, чтобы можно было разместить до 3-х вентиляторов одновременно и предотвратить перегрев системы даже во время пиковых нагрузок. На фронтальной части расположен индикатор HDD, разъем для аудиоустройств и два входа USB: 3.0 и 2.0. Для удобства есть специальное отделение для прокладки кабелей за задней стенкой и набор крепежных винтов в комплекте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
03.06.2025
Александр З.

Достоинства:


Комментарий:
товар хороший, продувает нормально, сильно не греется


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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