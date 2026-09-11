Корпус ExeGate mEVO-9302-NPX600 600W (EX287885RUS)
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Характеристики
Описание товара Корпус ExeGate mEVO-9302-NPX600 600W (EX287885RUS)
Корпус ExeGate — это стильное и функциональное решение для сборки компактного, но мощного компьютера. Выполненный в элегантном черном цвете, он подходит для использования в любом интерьере. Изготовленный из прочной стали, корпус обеспечивает надежную защиту внутренних компонентов. С типоразмером Mini-Tower, ExeGate идеально подойдет для установки материнских плат форм-факторов mini-ITX и mATX. Компактный дизайн не ограничивает функциональность: корпус поддерживает установку процессорного кулера высотой до 135 мм и видеокарты длиной до 240 мм, позволяя собирать производительные системы. Верхнее расположение блока питания и мощность встроенного блока питающего устройства в 600 Вт обеспечивают стабильное питание всех компонентов. В корпусе предусмотрено четыре слота расширения, что дает возможность расширения системы по мере необходимости. Для хранения данных корпус оснащен двумя внутренними отсеками формата 3.5 и двумя 2.5, что позволяет установить необходимые накопители в нужном количестве. Общий вес корпуса составляет всего 3,3 кг, что делает его легким и удобным для транспортировки. Корпус ExeGate — это надежный и гибкий базис для построения вашего следующего ПК, сочетающий в себе компактность и вместительность без компромиссов по функциональности.
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Теги товара: Сталь, Верхнее, Со стеклянной боковой панелью
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