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Корпус ExeGate mEVO-9302-NPX600 600W (EX287885RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус ExeGate mEVO-9302-NPX600 600W (EX287885RUS)

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Корпус ExeGate mEVO-9302-NPX600 600W (EX287885RUS) - фото 1
Корпус ExeGate mEVO-9302-NPX600 600W (EX287885RUS) - фото 2
Корпус ExeGate mEVO-9302-NPX600 600W (EX287885RUS) - фото 3
Корпус ExeGate mEVO-9302-NPX600 600W (EX287885RUS) - фото 4
Корпус ExeGate mEVO-9302-NPX600 600W (EX287885RUS) - фото 5
Корпус ExeGate mEVO-9302-NPX600 600W (EX287885RUS) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус ExeGate mEVO-9302-NPX600 600W (EX287885RUS) - фото 1
  • Корпус ExeGate mEVO-9302-NPX600 600W (EX287885RUS) - фото 2
  • Корпус ExeGate mEVO-9302-NPX600 600W (EX287885RUS) - фото 3
  • Корпус ExeGate mEVO-9302-NPX600 600W (EX287885RUS) - фото 4
  • Корпус ExeGate mEVO-9302-NPX600 600W (EX287885RUS) - фото 5
  • Корпус ExeGate mEVO-9302-NPX600 600W (EX287885RUS) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 501032
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
180 x 355 x 310 мм
Макс. высота процессорного кулера
135
Максимальная длина видеокарты
240
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
135
Окно на боковой стенке
да
Передняя дверь
да
Разъемы на передней панели
2x USB 2.0, 1x USB 3.0, Разъем для наушников, Разъем для микрофона, Кнопка Reset, Кнопка Power (вкл/выкл)
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Мощность блока питания, Вт
600
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х20
Вес, кг.
2.8

Описание товара Корпус ExeGate mEVO-9302-NPX600 600W (EX287885RUS)

Корпус ExeGate — это стильное и функциональное решение для сборки компактного, но мощного компьютера. Выполненный в элегантном черном цвете, он подходит для использования в любом интерьере. Изготовленный из прочной стали, корпус обеспечивает надежную защиту внутренних компонентов. С типоразмером Mini-Tower, ExeGate идеально подойдет для установки материнских плат форм-факторов mini-ITX и mATX. Компактный дизайн не ограничивает функциональность: корпус поддерживает установку процессорного кулера высотой до 135 мм и видеокарты длиной до 240 мм, позволяя собирать производительные системы. Верхнее расположение блока питания и мощность встроенного блока питающего устройства в 600 Вт обеспечивают стабильное питание всех компонентов. В корпусе предусмотрено четыре слота расширения, что дает возможность расширения системы по мере необходимости. Для хранения данных корпус оснащен двумя внутренними отсеками формата 3.5 и двумя 2.5, что позволяет установить необходимые накопители в нужном количестве. Общий вес корпуса составляет всего 3,3 кг, что делает его легким и удобным для транспортировки. Корпус ExeGate — это надежный и гибкий базис для построения вашего следующего ПК, сочетающий в себе компактность и вместительность без компромиссов по функциональности.

Отзывы о товаре Корпус ExeGate mEVO-9302-NPX600 600W (EX287885RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
180 x 355 x 310 мм
Макс. высота процессорного кулера
135
Максимальная длина видеокарты
240
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
135
Окно на боковой стенке
да
Передняя дверь
да
Разъемы на передней панели
2x USB 2.0, 1x USB 3.0, Разъем для наушников, Разъем для микрофона, Кнопка Reset, Кнопка Power (вкл/выкл)
Расположение блока питания
верхнее
Развернуть
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Мощность блока питания, Вт
600
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ExeGate — это стильное и функциональное решение для сборки компактного, но мощного компьютера. Выполненный в элегантном черном цвете, он подходит для использования в любом интерьере. Изготовленный из прочной стали, корпус обеспечивает надежную защиту внутренних компонентов. С типоразмером Mini-Tower, ExeGate идеально подойдет для установки материнских плат форм-факторов mini-ITX и mATX. Компактный дизайн не ограничивает функциональность: корпус поддерживает установку процессорного кулера высотой до 135 мм и видеокарты длиной до 240 мм, позволяя собирать производительные системы. Верхнее расположение блока питания и мощность встроенного блока питающего устройства в 600 Вт обеспечивают стабильное питание всех компонентов. В корпусе предусмотрено четыре слота расширения, что дает возможность расширения системы по мере необходимости. Для хранения данных корпус оснащен двумя внутренними отсеками формата 3.5 и двумя 2.5, что позволяет установить необходимые накопители в нужном количестве. Общий вес корпуса составляет всего 3,3 кг, что делает его легким и удобным для транспортировки. Корпус ExeGate — это надежный и гибкий базис для построения вашего следующего ПК, сочетающий в себе компактность и вместительность без компромиссов по функциональности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус ExeGate mEVO-9302-NPX600 600W (EX287885RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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