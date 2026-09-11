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Корпус ExeGate Minitower QA-412U-500W-12 (EX272747RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус ExeGate Minitower QA-412U-500W-12 (EX272747RUS)

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Корпус ExeGate Minitower QA-412U-500W-12 (EX272747RUS) - фото 1
Корпус ExeGate Minitower QA-412U-500W-12 (EX272747RUS) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус ExeGate Minitower QA-412U-500W-12 (EX272747RUS) - фото 1
  • Корпус ExeGate Minitower QA-412U-500W-12 (EX272747RUS) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 477989
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
178x363x354
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
300
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
тыловых 1 x 80 мм или 1 x 92 мм, боковых 1 x 80 мм или 1 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
2
Мощность блока питания, Вт
500
Форм-фактор совместимых плат
mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х40х21
Вес, кг.
2.44

Описание товара Корпус ExeGate Minitower QA-412U-500W-12 (EX272747RUS)

Популярная серия корпусов компактных размеров с различным дизайном передних панелей.

Отзывы о товаре Корпус ExeGate Minitower QA-412U-500W-12 (EX272747RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
178x363x354
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
300
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
тыловых 1 x 80 мм или 1 x 92 мм, боковых 1 x 80 мм или 1 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
2
Мощность блока питания, Вт
500
Форм-фактор совместимых плат
mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Популярная серия корпусов компактных размеров с различным дизайном передних панелей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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