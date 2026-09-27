Корпус ExeGate Miditower CP-603 Black (EX278392RUS)
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Характеристики
Описание товара Корпус ExeGate Miditower CP-603 Black (EX278392RUS)
Корпус ExeGate представляет собой надежное и функциональное решение для сборки компьютера среднего уровня. Он выполнен в классическом черном цвете и имеет типоразмер Midi-Tower, что делает его подходящим для различных конфигураций и обеспечивает достаточно места для компонентов. Корпус изготовлен из прочной стали, что гарантирует долговечность и устойчивость конструкции. Блок питания мощностью 450 Вт, расположенный в верхней части корпуса, обеспечивает достаточную энергоэффективность для большинства систем. ExeGate поддерживает установки материнских плат форм-факторов ATX и mATX, предоставляя возможности для расширения системы благодаря наличию 7 слотов расширения. Внутри можно разместить видеокарты длиной до 250 мм, а максимальная высота процессорного кулера, который можно установить, составляет 130 мм. Хранение данных легко организовать благодаря наличию четырех внутренних отсеков для жестких дисков формата 3,5 дюйма и двух отсеков 5,25 дюйма для дополнительных приводов. Корпус оборудован встроенным вентилятором размером 120 мм, который способствует эффективному охлаждению системы. Вес корпуса составляет 3,05 кг, что делает его достаточно легким для переноски и установки. Корпус ExeGate — это идеальный выбор для тех, кто ищет сбалансированное сочетание функциональности и надежности в стильном корпусе для своего ПК.
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