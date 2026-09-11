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Корпус ExeGate mEVO-9302-NPX500 500W (EX287884RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус ExeGate mEVO-9302-NPX500 500W (EX287884RUS)

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Корпус ExeGate mEVO-9302-NPX500 500W (EX287884RUS) - фото 1
Корпус ExeGate mEVO-9302-NPX500 500W (EX287884RUS) - фото 2
Корпус ExeGate mEVO-9302-NPX500 500W (EX287884RUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус ExeGate mEVO-9302-NPX500 500W (EX287884RUS) - фото 1
  • Корпус ExeGate mEVO-9302-NPX500 500W (EX287884RUS) - фото 2
  • Корпус ExeGate mEVO-9302-NPX500 500W (EX287884RUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-55%
2 260 руб.  4 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 501031
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Корпуса
Блок питания
да
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
180x355x310
Макс. высота процессорного кулера
135
Максимальная длина видеокарты
240
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных - 2x120 мм, тыловых -1x80 мм, боковых - 1x120 мм
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
2x USB 2.0, 1x USB 3.0, Разъем для наушников, Разъем для микрофона, Кнопка Reset, Кнопка Power (вкл/выкл)
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Мощность блока питания, Вт
500
Форм-фактор совместимых плат
mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х20
Вес, кг.
5

Описание товара Корпус ExeGate mEVO-9302-NPX500 500W (EX287884RUS)

Серия корпусов mEVO для сборки игровых компьютеров. Изготовлены из высококачественной стали. Сочетание строгого и игрового стилей позволяет вписать корпус в любой интерьер. Внутри достаточно места для установки мощных компонентов и организации хорошей вентиляции.

Отзывы о товаре Корпус ExeGate mEVO-9302-NPX500 500W (EX287884RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Корпуса
Блок питания
да
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
180x355x310
Макс. высота процессорного кулера
135
Максимальная длина видеокарты
240
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных - 2x120 мм, тыловых -1x80 мм, боковых - 1x120 мм
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
2x USB 2.0, 1x USB 3.0, Разъем для наушников, Разъем для микрофона, Кнопка Reset, Кнопка Power (вкл/выкл)
Расположение блока питания
верхнее
Развернуть
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Мощность блока питания, Вт
500
Форм-фактор совместимых плат
mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Серия корпусов mEVO для сборки игровых компьютеров. Изготовлены из высококачественной стали. Сочетание строгого и игрового стилей позволяет вписать корпус в любой интерьер. Внутри достаточно места для установки мощных компонентов и организации хорошей вентиляции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус ExeGate mEVO-9302-NPX500 500W (EX287884RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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