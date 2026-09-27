Корпус ExeGate Minitower mEVO-7807-NPX500 черный (EX292984RUS)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Корпус ExeGate Minitower mEVO-7807-NPX500 черный (EX292984RUS)
Корпус ExeGate представляет собой современное решение для сборки компактного и функционального компьютера. Сочетая надежные материалы — пластик и сталь, этот кейс отличается прочностью и долговечностью. Черный цвет корпуса придаёт ему стильный и универсальный вид, который легко впишется в любой интерьер. Одной из ключевых характеристик Корпуса ExeGate является наличие встроенного блока питания мощностью 500 Вт, что упрощает процесс сборки системы и обеспечивает стабильное электропитание всех компонентов. Блок питания располагается в верхней части корпуса, что способствует более эффективному распределению воздушного потока. Корпус поддерживает форм-факторы материнских плат mini-ITX и mATX, что делает его идеальным выбором для компактных систем. Он оснащен одним 120 мм вентилятором, что обеспечивает базовое охлаждение компонентов. Максимальная высота процессорного кулера составляет 140 мм, а максимальная длина видеокарты — 180 мм. Дополняет функциональность корпуса RGB подсветка, которая придаёт системе дополнительную визуальную привлекательность и позволяет настроить внешний вид ПК в соответствии с личными предпочтениями. Внутреннее пространство также предусматривает возможность установки одного 2,5-дюймового накопителя, что позволяет удобно организовать хранение данных. В корпусе предусмотрено четыре слота расширения, что открывает дополнительные возможности для улучшения системы. С весом всего 3,3 кг, Корпус ExeGate легок в транспортировке и установке, что делает его оптимальным выбором для сборки домашнего или офисного ПК.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 600 руб.650 руб. в СплитКорпус Deepcool Wave V2 (DP-MATX-DPWAVE2)
-
В наличииЦена 2 610 руб.653 руб. в СплитКорпус ExeGate MIDITOWER EVO-8227 (EX295765RUS)
-
В наличииЦена 2 640 руб.660 руб. в СплитВнешний корпус для SSD M2 KS-is KS-571
-
В наличииЦена 2 680 руб.670 руб. в СплитКорпус MIDITOWER Apex Metal XL ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU US...
-
В наличииЦена 2 750 руб.688 руб. в СплитКорпус ExeGate MIDITOWER EVO-8225 (EX292858RUS)
-
В наличииЦена 2 810 руб. 3 330 руб.703 руб. в СплитКорпус Zalman T3 PLUS black (T3 PLUS)
-
В наличииЦена 2 860 руб.715 руб. в СплитКорпус ExeGate MIDITOWER EVO-8243 (EX292859RUS)
-
В наличииЦена 2 860 руб.715 руб. в СплитКорпус MIDITOWER HyperHub ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU USB3.0+...
-
В наличииЦена 2 860 руб.715 руб. в СплитКорпус MIDITOWER RaptorX ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 2xUSB1.1...
-
В наличииЦена 2 940 руб.735 руб. в СплитКорпус MIDITOWER EVO-9205 ATX EX294966RUS EXEGATE
-
В наличииЦена 2 960 руб.740 руб. в СплитКорпус MINITOWER MISTERY X2 MATX EX294382RUS EXEGATE
-
В наличииЦена 2 970 руб.743 руб. в СплитКорпус MIDITOWER EVO-9202 ATX EX294965RUS EXEGATE
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм
Отзывы о товаре Корпус ExeGate Minitower mEVO-7807-NPX500 черный (EX292984RUS)