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Корпус ExeGate MIDITOWER EVO-5001A (EX295766RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус ExeGate MIDITOWER EVO-5001A (EX295766RUS)

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Корпус ExeGate MIDITOWER EVO-5001A (EX295766RUS) - фото 1
Корпус ExeGate MIDITOWER EVO-5001A (EX295766RUS) - фото 2
Корпус ExeGate MIDITOWER EVO-5001A (EX295766RUS) - фото 3
Корпус ExeGate MIDITOWER EVO-5001A (EX295766RUS) - фото 4
Корпус ExeGate MIDITOWER EVO-5001A (EX295766RUS) - фото 5
Корпус ExeGate MIDITOWER EVO-5001A (EX295766RUS) - фото 6
Корпус ExeGate MIDITOWER EVO-5001A (EX295766RUS) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус ExeGate MIDITOWER EVO-5001A (EX295766RUS) - фото 1
  • Корпус ExeGate MIDITOWER EVO-5001A (EX295766RUS) - фото 2
  • Корпус ExeGate MIDITOWER EVO-5001A (EX295766RUS) - фото 3
  • Корпус ExeGate MIDITOWER EVO-5001A (EX295766RUS) - фото 4
  • Корпус ExeGate MIDITOWER EVO-5001A (EX295766RUS) - фото 5
  • Корпус ExeGate MIDITOWER EVO-5001A (EX295766RUS) - фото 6
  • Корпус ExeGate MIDITOWER EVO-5001A (EX295766RUS) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 650557
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
210x220x385
Макс. высота процессорного кулера
150
Максимальная длина видеокарты
310
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 3 x 120 мм
Подсветка
FRGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм комбинированный наушники/микрофон x 1, USB 3.2 x 1, USB 2.0 x 2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
9
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
3
Форм-фактор совместимых плат
mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х40х25
Вес, г.
210

Описание товара Корпус ExeGate MIDITOWER EVO-5001A (EX295766RUS)

Серия корпусов для сборки игровых компьютеров. Изготовлены из высококачественной стали. Сочетание строгого и игрового стилей позволяет вписать корпус в любой интерьер. Внутри достаточно места для установки мощных компонентов и организации хорошей вентиляции.

Отзывы о товаре Корпус ExeGate MIDITOWER EVO-5001A (EX295766RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
210x220x385
Макс. высота процессорного кулера
150
Максимальная длина видеокарты
310
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 3 x 120 мм
Подсветка
FRGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм комбинированный наушники/микрофон x 1, USB 3.2 x 1, USB 2.0 x 2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
9
Типоразмер
Midi-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
3
Форм-фактор совместимых плат
mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Серия корпусов для сборки игровых компьютеров. Изготовлены из высококачественной стали. Сочетание строгого и игрового стилей позволяет вписать корпус в любой интерьер. Внутри достаточно места для установки мощных компонентов и организации хорошей вентиляции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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