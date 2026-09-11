Корпус Thermaltake Divider 300 TG (CA-1S2-00M1WN-00) черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус Thermaltake Divider 300 TG (CA-1S2-00M1WN-00) черный
Корпус Thermaltake Divider 300 TG [CA-1S2-00M1WN-00] оформлен в классическом стиле и предлагает востребованный функционал для сборки мощного компьютера. В оснащение данной модели входят слоты для установки материнской платы, графического адаптера, нескольких накопителей, а также до 6 вентиляторов и жидкостной системы охлаждения. Прозрачное стеклянное окно на боковой стороне открывает вид на аппаратную платформу ПК. На панели ввода/вывода расположены востребованные интерфейсы для подключения устройств периферии и кнопки управления. Пылевые фильтры предотвращают скапливание пыли. Из других особенностей Thermaltake Divider 300 TG отмечаются 1 предустановленный вентилятор и удобная укладка кабелей.
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