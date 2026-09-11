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Корпус Deepcool CK560 WH белый (R-CK560-WHAAE4-G-1) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Deepcool CK560 WH белый (R-CK560-WHAAE4-G-1)

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Корпус Deepcool CK560 WH белый (R-CK560-WHAAE4-G-1) - фото 1
Корпус Deepcool CK560 WH белый (R-CK560-WHAAE4-G-1) - фото 2
Корпус Deepcool CK560 WH белый (R-CK560-WHAAE4-G-1) - фото 3
Корпус Deepcool CK560 WH белый (R-CK560-WHAAE4-G-1) - фото 4
Корпус Deepcool CK560 WH белый (R-CK560-WHAAE4-G-1) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Deepcool CK560 WH белый (R-CK560-WHAAE4-G-1) - фото 1
  • Корпус Deepcool CK560 WH белый (R-CK560-WHAAE4-G-1) - фото 2
  • Корпус Deepcool CK560 WH белый (R-CK560-WHAAE4-G-1) - фото 3
  • Корпус Deepcool CK560 WH белый (R-CK560-WHAAE4-G-1) - фото 4
  • Корпус Deepcool CK560 WH белый (R-CK560-WHAAE4-G-1) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 596473
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм, 1 x 140 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
230x471x456
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
380
Материал корпуса
пластик, стекло, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 140 или 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х51х30
Вес, кг.
8.5

Описание товара Корпус Deepcool CK560 WH белый (R-CK560-WHAAE4-G-1)

Корпус DEEPCOOL CK560, соответствующий типоразмеру Midi-Tower, совместим с материнскими платами всех широко распространенных форм-факторов: Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX и E_ATX. Вы сможете собрать высокоэффективный системный блок универсального назначения. Корпус допускает установку видеоадаптера с длиной до 380 мм. Высота процессорного кулера может достигать 175 мм. Установлено три 120 мм ARGB вентилятора спереди и один 140 мм без подсветки сзади. Эффективность отвода тепла вас приятно удивит. Даже если в помещении, где используется компьютер, жарко, а система работает в интенсивном режиме, температурный режим будет соответствовать норме. Дополнительным преимуществом корпуса является возможность монтажа системы жидкостного охлаждения.

Отзывы о товаре Корпус Deepcool CK560 WH белый (R-CK560-WHAAE4-G-1)




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм, 1 x 140 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
230x471x456
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
380
Материал корпуса
пластик, стекло, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 140 или 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x1
Развернуть
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус DEEPCOOL CK560, соответствующий типоразмеру Midi-Tower, совместим с материнскими платами всех широко распространенных форм-факторов: Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX и E_ATX. Вы сможете собрать высокоэффективный системный блок универсального назначения. Корпус допускает установку видеоадаптера с длиной до 380 мм. Высота процессорного кулера может достигать 175 мм. Установлено три 120 мм ARGB вентилятора спереди и один 140 мм без подсветки сзади. Эффективность отвода тепла вас приятно удивит. Даже если в помещении, где используется компьютер, жарко, а система работает в интенсивном режиме, температурный режим будет соответствовать норме. Дополнительным преимуществом корпуса является возможность монтажа системы жидкостного охлаждения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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