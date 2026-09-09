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Внешний корпус SSD AgeStar 3UBNF2C m2 NGFF 2280 B-Key USB 3.1 алюминий черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний корпус SSD AgeStar 3UBNF2C m2 NGFF 2280 B-Key USB 3.1 алюминий черный

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Внешний корпус SSD AgeStar 3UBNF2C m2 NGFF 2280 B-Key USB 3.1 алюминий черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний корпус для SSD
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 323340
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Характеристики

Бренд
AGESTAR
Тип товара
Внешний корпус для SSD
Габариты (ШxВxГ), мм
41x10x111.5
Материал корпуса
алюминий
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
123

Описание товара Внешний корпус SSD AgeStar 3UBNF2C m2 NGFF 2280 B-Key USB 3.1 алюминий черный

Внешний корпус используется для превращения внутреннего накопителя (HDD или SSD) в переносной внешний носитель данных, позволяя подключать его к компьютерам и другим устройствам через USB или другие интерфейсы для резервного копирования, переноса и хранения файлов, а также для расширения хранилища.



Теги товара: Алюминий

Отзывы о товаре Внешний корпус SSD AgeStar 3UBNF2C m2 NGFF 2280 B-Key USB 3.1 алюминий черный




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Характеристики
Бренд
AGESTAR
Тип товара
Внешний корпус для SSD
Габариты (ШxВxГ), мм
41x10x111.5
Материал корпуса
алюминий
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний корпус используется для превращения внутреннего накопителя (HDD или SSD) в переносной внешний носитель данных, позволяя подключать его к компьютерам и другим устройствам через USB или другие интерфейсы для резервного копирования, переноса и хранения файлов, а также для расширения хранилища.


Теги товара: Алюминий
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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