Top.Mail.Ru
Корпус Alseye Warrior-W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Корпус Alseye Warrior-W

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Корпус Alseye Warrior-W - фото 1
Корпус Alseye Warrior-W - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Alseye Warrior-W - фото 1
  • Корпус Alseye Warrior-W - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 635465
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Alseye
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
185x413x354
Макс. высота процессорного кулера
150
Максимальная длина видеокарты
300
Материал корпуса
сталь, стекло
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х35х19
Вес, кг.
5.7

Описание товара Корпус Alseye Warrior-W

ALSEYE Warrior представляет собой надёжное и функциональное решение для сборки компьютера. Он выполнен из прочного стекла и металла, что обеспечивает долговечность и стабильность конструкции. Корпус поддерживает различные типы материнских плат, включая Mini-ITX, Micro ATX и ATX что делает его универсальным выбором для различных конфигураций.

Отзывы о товаре Корпус Alseye Warrior-W




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Alseye
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
185x413x354
Макс. высота процессорного кулера
150
Максимальная длина видеокарты
300
Материал корпуса
сталь, стекло
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
ALSEYE Warrior представляет собой надёжное и функциональное решение для сборки компьютера. Он выполнен из прочного стекла и металла, что обеспечивает долговечность и стабильность конструкции. Корпус поддерживает различные типы материнских плат, включая Mini-ITX, Micro ATX и ATX что делает его универсальным выбором для различных конфигураций.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Alseye Warrior-W - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...