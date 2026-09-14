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Корпус MIDITOWER EVO-9202 ATX EX294965RUS EXEGATE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус MIDITOWER EVO-9202 ATX EX294965RUS EXEGATE

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Корпус MIDITOWER EVO-9202 ATX EX294965RUS EXEGATE - фото 1
Корпус MIDITOWER EVO-9202 ATX EX294965RUS EXEGATE - фото 2
Корпус MIDITOWER EVO-9202 ATX EX294965RUS EXEGATE - фото 3
Корпус MIDITOWER EVO-9202 ATX EX294965RUS EXEGATE - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Корпус MIDITOWER EVO-9202 ATX EX294965RUS EXEGATE - фото 1
  • Корпус MIDITOWER EVO-9202 ATX EX294965RUS EXEGATE - фото 2
  • Корпус MIDITOWER EVO-9202 ATX EX294965RUS EXEGATE - фото 3
  • Корпус MIDITOWER EVO-9202 ATX EX294965RUS EXEGATE - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739059
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
210 x 451 x 374 мм
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
300
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
Верхняя панель - 2 x 120 мм, Задняя панель -1х120
Окно на боковой стенке
да
Передняя дверь
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
9
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
1
Мощность блока питания, Вт
0
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х44х26
Вес, кг.
4.8

Описание товара Корпус MIDITOWER EVO-9202 ATX EX294965RUS EXEGATE

Корпус ExeGate EVO-9202 Black - это стильный и функциональный Midi-Tower для вашего компьютера. Он идеально подойдет как для игровых систем, так и для офисных рабочих станций. Этот корпус предлагает безграничные возможности для создания уникальной системы благодаря своему современному дизайну и высоким техническим характеристикам. ExeGate EVO-9202 Black имеет блестящее черное исполнение, которое придает ему элегантный и современный вид. Надежный корпус обеспечивает отличную защиту для ваших компонентов и позволяет легко устанавливать и обслуживать систему. Благодаря отсекам для установки жестких дисков размером 2.5" и 3.5", у вас будет достаточно места для хранения данных и установки дополнительных устройств. Кроме того, корпус оснащен 9 слотами расширения, что позволяет установить большое количество дополнительных компонентов, таких как видеокарты, звуковые карты и сетевые адаптеры. Окно из закаленного стекла на боковой панели позволяет вам любоваться внутренними компонентами вашей системы и создать красивое освещение с помощью LED подсветки. Корпус ExeGate EVO-9202 Black не включает в себя блок питания, что дает вам возможность выбрать и установить источник питания по вашему выбору. Нижнее расположение блока питания обеспечивает эффективное охлаждение и улучшенную циркуляцию воздуха внутри корпуса.

Отзывы о товаре Корпус MIDITOWER EVO-9202 ATX EX294965RUS EXEGATE




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
210 x 451 x 374 мм
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
300
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
Верхняя панель - 2 x 120 мм, Задняя панель -1х120
Окно на боковой стенке
да
Передняя дверь
да
Развернуть
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
9
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
1
Мощность блока питания, Вт
0
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ExeGate EVO-9202 Black - это стильный и функциональный Midi-Tower для вашего компьютера. Он идеально подойдет как для игровых систем, так и для офисных рабочих станций. Этот корпус предлагает безграничные возможности для создания уникальной системы благодаря своему современному дизайну и высоким техническим характеристикам. ExeGate EVO-9202 Black имеет блестящее черное исполнение, которое придает ему элегантный и современный вид. Надежный корпус обеспечивает отличную защиту для ваших компонентов и позволяет легко устанавливать и обслуживать систему. Благодаря отсекам для установки жестких дисков размером 2.5" и 3.5", у вас будет достаточно места для хранения данных и установки дополнительных устройств. Кроме того, корпус оснащен 9 слотами расширения, что позволяет установить большое количество дополнительных компонентов, таких как видеокарты, звуковые карты и сетевые адаптеры. Окно из закаленного стекла на боковой панели позволяет вам любоваться внутренними компонентами вашей системы и создать красивое освещение с помощью LED подсветки. Корпус ExeGate EVO-9202 Black не включает в себя блок питания, что дает вам возможность выбрать и установить источник питания по вашему выбору. Нижнее расположение блока питания обеспечивает эффективное охлаждение и улучшенную циркуляцию воздуха внутри корпуса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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