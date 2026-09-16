Корпус MINITOWER mATX W/PSU 2xUSB+USB3.0 аудио черный 4x120mm Fan с RGB подсветкой боковая панель - закаленное стекло Mistery R3 EX294383RUS EXEGATE
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739068
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Характеристики
Бренд
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
205 х 400 х 355 мм
Макс. высота процессорного кулера
172
Максимальная длина видеокарты
280
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
3x120 мм - спереди , сзади -1х120 мм
Окно на боковой стенке
да
Передняя дверь
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
1x USB 3.0, разъем для наушников, разъем для микрофона, кнопка Reset, кнопка Power, управление подсветкой, 2хUSB2.0
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х56х30
Вес, кг.
8.5
Описание товара Корпус MINITOWER mATX W/PSU 2xUSB+USB3.0 аудио черный 4x120mm Fan с RGB подсветкой боковая панель - закаленное стекло Mistery R3 EX294383RUS EXEGATE
Корпус ExeGate в формате Mini-Tower — компактная основа для сборки на материнских платах mATX и mini-ITX. Чёрный корпус выполнен из пластика, стекла и стали, а нижнее расположение блока питания помогает рационально организовать внутреннее пространство. Для эффективного охлаждения уже предусмотрены 4 вентилятора диаметром 120 мм, дополненные подсветкой FRGB. Корпус поддерживает видеокарты длиной до 280 мм и процессорные кулеры высотой до 172 мм. В распоряжении — 4 слота расширения и один внутренний отсек 3.5". Вес модели составляет 4,5 кг.
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Бренд
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
205 х 400 х 355 мм
Макс. высота процессорного кулера
172
Максимальная длина видеокарты
280
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
3x120 мм - спереди , сзади -1х120 мм
Окно на боковой стенке
да
Передняя дверь
да
Подсветка
RGB
Развернуть
Разъемы на передней панели
1x USB 3.0, разъем для наушников, разъем для микрофона, кнопка Reset, кнопка Power, управление подсветкой, 2хUSB2.0
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Корпус ExeGate в формате Mini-Tower — компактная основа для сборки на материнских платах mATX и mini-ITX. Чёрный корпус выполнен из пластика, стекла и стали, а нижнее расположение блока питания помогает рационально организовать внутреннее пространство. Для эффективного охлаждения уже предусмотрены 4 вентилятора диаметром 120 мм, дополненные подсветкой FRGB. Корпус поддерживает видеокарты длиной до 280 мм и процессорные кулеры высотой до 172 мм. В распоряжении — 4 слота расширения и один внутренний отсек 3.5". Вес модели составляет 4,5 кг.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Корпус MINITOWER mATX W/PSU 2xUSB+USB3.0 аудио черный 4x120mm Fan с RGB подсветкой боковая панель - закаленное стекло Mistery R3 EX294383RUS EXEGATE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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