Корпус Alseye RAMS 2.0 (AS.07.0241) White
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус Alseye RAMS 2.0 (AS.07.0241) White
Корпус Alseye Mini-Tower – это стильное и компактное решение для сборки современного ПК. Созданный из высококачественной стали и стекла, он отличается прочностью и визуальной привлекательностью. Белый цвет корпуса придаёт ему элегантный и современный вид, который отлично впишется в любое рабочее пространство или домашний интерьер. Корпус поддерживает материнские платы форматов mini-ITX и mATX, что делает его универсальным выбором для компактных сборок. Особое внимание уделено возможностям установки мощных компонентов: внутри достаточно места для видеокарты длиной до 305 мм и процессорного кулера высотой до 180 мм, что позволяет создать производительную систему в небольшом форм-факторе. Для удобной организации внутреннего пространства и размещения компонентов, в корпусе предусмотрено нижнее расположение блока питания. Alseye Mini-Tower оснащён боковым окном из закалённого стекла, что позволяет демонстрировать внутреннее устройство и подсветку системы. С точки зрения хранения данных, корпус предлагает два внутренних отсека для накопителей формата 3.5 дюйма и один отсек для накопителей 2.5 дюйма. Четыре слота расширения позволяют добавить дополнительные карты расширения, увеличивая функциональность системы. С весом всего 3,3 кг, корпус Alseye Mini-Tower является лёгким и удобным для транспортировки, что делает его отличным выбором для тех, кто часто переезжает или участвует в LAN-пати. В целом, Alseye Mini-Tower – это сочетание элегантности, функциональности и продуманного дизайна, рассчитанное на сборку мощных, но компактных систем.
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Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью
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Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью
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